Горбунов і Осадча показалися в стильних луках

Український ведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною, телеведучою Катериною Осадчою сходили на прем'єру.
Закохані сходили на прем'єру фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова.
Зіркова пара Катерина з Юрієм обрали для виходу чорно-білі образи. Фотографіями Горбунов поділився на сторінці свого Instagram.
Хто такий Юрій Горбунов?
Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.
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нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній урушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.
А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".
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