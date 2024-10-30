Горбунов і Осадча показалися в стильних луках

Закохані сходили на прем'єру фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова.

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Юрій Горбунов /вигуляв свою дружину колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Український ведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною, телеведучою Катериною Осадчою сходили на прем'єру.

Закохані сходили на прем'єру фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова.

Зіркова пара Катерина з Юрієм обрали для виходу чорно-білі образи. Фотографіями Горбунов поділився на сторінці свого Instagram.

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Юрій Горбунов і Катя Осадча вигуляли парний образ / Фото Instagram/gorbunovyuriy

Хто такий Юрій Горбунов? Юрій Горбунов - український актор, телеведучий, шоумен і заслужений артист України. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван, 19 серпня 2021 року народився другий син подружжя Данило.

Юрій Горбунов / інфографіка: Главред

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нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній урушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.

А також раніше Катерина Осадча зворушливо подякувала Юрію Горбунову за сім років, які вони провели разом "за спогади та всі негаразди, які вони долають разом".

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