Голлівудський актор українського походження готує борщ для біженців на польському кордоні

Лев Шрайбер готує борщ для українських біженців у Перемишлі / instagram.com/lievschreiber

Лауреат премії "Тоні", американський актор Лев Шрайбер прибув до Перемишля, на україно-польський кордон, щоб допомагати українським біженцям.

Дідусь Шрайбера по материнській лінії, якого сам актор вважав своїм зразком справжнього чоловіка в юності, був емігрантом з України. Шрайбер шанує своє коріння і з гордістю називає себе і своїх дітей нащадками українських емігрантів.

Під час війни в Україні артист зайнявся волонтерською діяльністю для своєї історичної батьківщини: допомагає збирати кошти для українців, а також відправився готувати їжу для українських біженців.

У Перемишлі Лев Шрайбер допомагав на кухні - різав продукти і готував борщ для тих українців, які потребують гарячої їжі і підтримки. Артист навіть заробив робочі мозолі, які його колеги по волонтерству назвали справжнім "бойовим хрещенням" для кожного кухаря.

Актор співпрацює з World Central Kitchen - некомерційною організацією, яка займається забезпеченням харчування під час різних стихійних лих і гуманітарних катастроф у всьому світі.

"Борщ на 1500 осіб! World Central Kitchen продовжує залишатися рок-зіркою в тому, що стосується допомоги і їжі для тих, хто втратив майже все. Я дуже пишаюся своєю мозолею. Всі кухарі кажуть, що це справжній почесний знак", - підписав фото і відео з польової кухні Шрайбер. Крім того актор залишив посилання на онлайн ресурси, через які небайдужі люди можуть відправити гроші на допомогу українцям.

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Раніше в кейтерингу в Польщі волонтерив Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво - не зміг залишитися осторонь трагедії, яка охопила Україну.

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