"Моє серце болить за Україну": Ектор Хіменес-Браво допомагає українським біженцям у Варшаві

Ектор Хіменес-Браво роздає їжу українським біженцям / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво перервав подорож на батьківщину, щоб допомагати українським біженцям.

Про це вона розповів на своїй сторінці в Instagram. За кілька днів до початку війни він полетів з мамою в Колумбію, де повинен був відпочивати мінімум місяць. Однак любов до країни, в якій він живе останній десяток років все ж пересилила.

"Ми допомагали чим могли, наші кухарі готували їсти, доставляли поліції, військовим, тер.обороні, але цього не достатньо. Моє серце болить за Україну. Моє місце тут. Українці - моя сім'я. Я прилетів до Варшави. Тут вже 1,5 млн українців і їм усім потрібна допомога. Працюю відразу з декількома організаціями. Я з вами. Кожен повинен робити, що може для перемоги. Поки наші герої захищають наш будинок - я буду допомагати в тилу", -підкреслив Хіменес-Браво.

Також він відзначив, що зараз працює в кейтерингу у Варшаві, який допомагає біженцям - надає смачну, теплу і ситну їжу. Окрім соціальної важливості його роботи, кухара захоплює твердий дух українського народу.

"Віра та гордість - це сьогодні я побачив в очах українців у Варшаві, яким довелось бігти з країниТут зібрались люди абсолютно з кожного куточку України. Не дивлячись на проблеми багато людей посміхається", - поділився спостереженнями кухар.

читайте такожМаразматичні старички з деменцією грають останню партію: Потап звернувся до Путіна і ЛукашенкаОкрему подяку він також висловив польським волонтерам, які зараз виконують свою роботу з щирим та відкритим серцем.

Інші новини: