Голлівудський актор зізнався в коханні терористу-Путіну і зібрався до Росії

Жан Клод Ван Дамм з'явився в неоднозначному відео, де підлизався до Путіна.

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Ван Дамм здивував несподіваним реверансом Путіну / колаж фото УНІАН

Коротко:

Що сказав Ван Дамм

Навіщо він зібрався їхати до окупанта Путіна

Голлівудський актор, якого нещодавно звинуватили в сексуальному скандалі, Жан Клод Ван Дамм, схоже, сказав терористові й окупантові, президенту РФ Путіну, що він хоче приїхати в Росію як "посол миру".

У дивному відео, опублікованому в Telegram російськими пропагандистами, Ван Дамм говорить пристрасну промову, пише Sky News.

Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд / Фото Instagram/jcvd

Зокрема, Жан Клод Ван Дамм на відео говорить вбивці Путіну, що він хоче приїхати в Росію як "посол миру". "Ми хочемо приїхати в Росію. Ми постараємося зробити це так, як ви хочете - стати послом миру".

Видання повідомляє, що це не перший візит до Росії людини, яку прозвали "М'язами з Брюсселя". У 2010 році він сидів поруч із Путіним на змаганнях зі змішаних єдиноборств у Сочі. Тепер же, обійшовши тему війни Росії в Україні та її триваючого протистояння із Заходом, Ван Дамм пообіцяв говорити "тільки про мир, спорт і щастя", а не про політику, після чого завершив відео "міцним поцілунком Путіну".

Ван Дамм вирішив їхати до Росії / Фото Instagram/jcvd

Актор також додав, що для нього буде "честю" взяти на себе таку роль.

Таке дивно чути від Ван Дамма, адже більшість знаменитостей відвернулися від Путіна відтоді, як він розпочав своє вторгнення в лютому 2022 року в Україну. , але деякі продовжують його захищати. З них найвідомішим є американський актор Стівен Сігал.

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