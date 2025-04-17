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Голлівудський актор зізнався в коханні терористу-Путіну і зібрався до Росії

Олена Кюпелі
17 квітня 2025, 21:33
258
Жан Клод Ван Дамм з'явився в неоднозначному відео, де підлизався до Путіна.
Ван Дамм
Ван Дамм здивував несподіваним реверансом Путіну / колаж фото УНІАН

Коротко:

  • Що сказав Ван Дамм
  • Навіщо він зібрався їхати до окупанта Путіна

Голлівудський актор, якого нещодавно звинуватили в сексуальному скандалі, Жан Клод Ван Дамм, схоже, сказав терористові й окупантові, президенту РФ Путіну, що він хоче приїхати в Росію як "посол миру".

У дивному відео, опублікованому в Telegram російськими пропагандистами, Ван Дамм говорить пристрасну промову, пише Sky News.

Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд
Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд / Фото Instagram/jcvd

Зокрема, Жан Клод Ван Дамм на відео говорить вбивці Путіну, що він хоче приїхати в Росію як "посол миру". "Ми хочемо приїхати в Росію. Ми постараємося зробити це так, як ви хочете - стати послом миру".

Видання повідомляє, що це не перший візит до Росії людини, яку прозвали "М'язами з Брюсселя". У 2010 році він сидів поруч із Путіним на змаганнях зі змішаних єдиноборств у Сочі. Тепер же, обійшовши тему війни Росії в Україні та її триваючого протистояння із Заходом, Ван Дамм пообіцяв говорити "тільки про мир, спорт і щастя", а не про політику, після чого завершив відео "міцним поцілунком Путіну".

Жан Клоду Ван Дамму загрожує серйозний розгляд
Ван Дамм вирішив їхати до Росії / Фото Instagram/jcvd

Актор також додав, що для нього буде "честю" взяти на себе таку роль.

Таке дивно чути від Ван Дамма, адже більшість знаменитостей відвернулися від Путіна відтоді, як він розпочав своє вторгнення в лютому 2022 року в Україну. , але деякі продовжують його захищати. З них найвідомішим є американський актор Стівен Сігал.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, раніше голлівудський актор Алек Болдвін заявив, що Меланії Трамп подобається його пародія на Дональда Трампа в "Saturday Night Live" - тому що вона думає, що вона "точно" передає її чоловіка. Болдвін заявив, що колишній прес-секретар Трампа Шон Спайсер одного разу проговорився за лаштунками церемонії вручення премії "Еммі".

Нагадаємо, раніше американський актор Алек Болдвін, який потрапив у моторошну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Гатчінс, заявляв, що закінчує свою акторську кар'єру. Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

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