"Вам брешуть": Георгій Лепс різко висловився щодо чуток про свою госпіталізацію

Григорій Лепс спростував інформацію про свою госпіталізацію / replyua.net

Російський співак Григорій Лепс спростував повідомлення про свою госпіталізацію у сьогоднішньому інтерв'ю виданню РИА Новости.

Артист вийшов на відеозв'язок з журналістами і показав свій двір, з якого видно ліс.

"Ну, я в лікарні або я у себе вдома? Вас неправильно інформують... Вам брешуть", - заявив він.

Також раніше помічник музиканта спростував інформацію про госпіталізацію співака.

Госпіталізація Георгія Лепса

Нагадаємо, 14 грудня Григорій Лепс скасував концерт із Ларисою Доліною, посилаючись на погане самопочуття.

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Джерела Telegram-каналу Mash заявили, що співак зараз перебуває в психіатричній лікарні - "відходить" від гострого алкогольного сп'яніння, в якому він вчора потрапив до лікарні. Також у них зазначають, що така ситуація повторюється вже вдруге за тиждень - неадекватний Лепс у лікарні буянив, і його могла вгамувати лише бригада психіатрички. У такому стані дуже складно давати концерти.

Причиною можливого зриву або гіпертонічного кризу називають розлучення Лепса з дружиною Ганною Шапликовою після 20 років шлюбу.

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