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Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям: "З днем народження, кохана!"

Альона Вороніна
15 квітня 2023, 14:06 оновлено 15 квітня, 14:08
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Співачка відзначає свій день народження 15 квітня.
Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям: 'З днем народження, кохана!'
Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям/ instagram.com/maxgalkinru

Російській співачці Аллі Пугачовій 15 квітня виповнилося 74 роки. Її чоловік, російський гуморист Максим Галкін, ніжно привітав дружину зі святом.

Галкін оприлюднив на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео з кадрами Пугачової в молодості та сучасними кадрами. У архівних частинах ролика відображено виступи співачки у різні періоди її життя, а також показано особисте життя поза сценою.

Для музичного супроводу Галкін обрав нову пісню доньки Пугачової, Христини Орбакайте, "Алла будет петь", яку вона присвятила своїй зірковій матері.

відео дня

"З днем народження, кохана! Дякую за пісню, Христино", – написав Галкін під відео.

Раніше повідомлялося, що російська актриса і затята прихильниця путінського ладу Яна Поплавська, відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР, висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Пугачова співатиме "в будинку престарілих".

Нагадаємо, раніше очільник Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури держави-агресора з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову на предмет фінансування Збройних сил України.

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