Співачка відзначає свій день народження 15 квітня.

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Галкін зворушливим відео привітав Пугачову з 74-річчям/ instagram.com/maxgalkinru

Російській співачці Аллі Пугачовій 15 квітня виповнилося 74 роки. Її чоловік, російський гуморист Максим Галкін, ніжно привітав дружину зі святом.

Галкін оприлюднив на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео з кадрами Пугачової в молодості та сучасними кадрами. У архівних частинах ролика відображено виступи співачки у різні періоди її життя, а також показано особисте життя поза сценою.

Для музичного супроводу Галкін обрав нову пісню доньки Пугачової, Христини Орбакайте, "Алла будет петь", яку вона присвятила своїй зірковій матері.

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"З днем народження, кохана! Дякую за пісню, Христино", – написав Галкін під відео.

Раніше повідомлялося, що російська актриса і затята прихильниця путінського ладу Яна Поплавська, відома за роллю Червоної шапочки в дитячому фільмі часів СРСР, висловилася про Аллу Пугачову, порадивши їй відпочивати і не утримувати всіх численних родичів. Вона заявила, нібито Пугачова співатиме "в будинку престарілих".

Нагадаємо, раніше очільник Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін звернувся до Генпрокуратури держави-агресора з проханням перевірити співачку Аллу Пугачову на предмет фінансування Збройних сил України.

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