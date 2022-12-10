Він зазначає, що через соцмережі спостерігає за "глибиною падіння" російських артистів, які підтримують Путіна і війну проти України.

Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками/ instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін пояснив, чому він продовжує стежити в соцмережах за артистами, які підтримують диктатора РФ Володимира Путіна та війну проти України.

Таке питання йому поставила підписниця-українка у коментарях до допису в Instagram. Відповідаючи на питання, Галкін запевнив, що не підтримує позицію цих артистів, а просто "спостерігає за глибиною їхнього падіння".

Підписниця, яка поставила запитання, здивувалася, чому гуморист не відписався від пропутінських артистів. Вона поцікавилася, чому Галкін досі підписаний на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Доліну, Баскова та інших російських зірок, які підтримують війну РФ проти України, а вони натомість підписані на нього.

Свою відповідь Галкін навіть спробував перекласти українською мовою, адже запитання йому ставили українською.

Він пояснив, що не продовжує спілкуватися з цими артистами і не згодний з їхньою позицією. Але відписку від їхніх сторінок у соцмережах він вважає просто дріб’язковою.

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли підписка означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння", – написав Галкін.

Нагадаємо, співачка Алла Пугачова і російський гуморист Максим Галкін тривалий час не бачилися, тому що останній довго їздив по різних країнах світу з гастролями. Лише нещодавно пара возз’єдналася після довгої розлуки. Галкін вирішив показати, як вони відсвяткували возз’єднання. Незадовго після повернення гумориста до сім’ї він зі своєю дружиною вирушили на концерт легендарного гурту "Би-2".

Раніше Галкін розповів про те, що його ім'я активно використовують аферисти для виманювання грошей у його колег, друзів та інших знайомих. Виявилося, що шахраї пишуть "жертвам" від імені Галкіна і Пугачової та просять перерахувати гроші.

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