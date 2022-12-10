УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками

10 грудня 2022, 04:30
Він зазначає, що через соцмережі спостерігає за "глибиною падіння" російських артистів, які підтримують Путіна і війну проти України.
Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками
Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками/ instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін пояснив, чому він продовжує стежити в соцмережах за артистами, які підтримують диктатора РФ Володимира Путіна та війну проти України.

Таке питання йому поставила підписниця-українка у коментарях до допису в Instagram. Відповідаючи на питання, Галкін запевнив, що не підтримує позицію цих артистів, а просто "спостерігає за глибиною їхнього падіння".

Підписниця, яка поставила запитання, здивувалася, чому гуморист не відписався від пропутінських артистів. Вона поцікавилася, чому Галкін досі підписаний на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Доліну, Баскова та інших російських зірок, які підтримують війну РФ проти України, а вони натомість підписані на нього.

Свою відповідь Галкін навіть спробував перекласти українською мовою, адже запитання йому ставили українською.

Він пояснив, що не продовжує спілкуватися з цими артистами і не згодний з їхньою позицією. Але відписку від їхніх сторінок у соцмережах він вважає просто дріб’язковою.

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли підписка означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння", – написав Галкін.

Нагадаємо, співачка Алла Пугачова і російський гуморист Максим Галкін тривалий час не бачилися, тому що останній довго їздив по різних країнах світу з гастролями. Лише нещодавно пара возз’єдналася після довгої розлуки. Галкін вирішив показати, як вони відсвяткували возз’єднання. Незадовго після повернення гумориста до сім’ї він зі своєю дружиною вирушили на концерт легендарного гурту "Би-2".

Раніше Галкін розповів про те, що його ім'я активно використовують аферисти для виманювання грошей у його колег, друзів та інших знайомих. Виявилося, що шахраї пишуть "жертвам" від імені Галкіна і Пугачової та просять перерахувати гроші.

Читайте також:

Максим Галкин
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:30

Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками

04:14

Принесе удачу та роки радості й процвітання: яка кімнатна рослина найкраща для вашого знаку зодіаку

03:03

"Інших досягнень немає!": Волочкова показала, як професійно розсовує ногиВідео

02:30

Вріже дубак до - 31°: українців попередили про дикі морози та назвали датиВідео

02:15

"Забинтував і поїхав на завдання": захисник України лише через місяць дізнався, що у нозі – куля окупантівВідео

Реклама
02:03

Хейлі Бібер в образі розпусної Місіс Клаус знялася в бікіні для Victoria's Secret

01:35

Ще одна унікальна операція: військовий експерт спрогнозував, куди наступного разу вдарять ЗСУВідео

01:00

Жіночий гороскоп на тиждень 12-18 грудня: Рибам - нервування, Овнам - неадекватність

00:51

Прикмети на 10 грудня: які 2 речі заборонено робити в цей день, щоб всі гроші не розгубитиВідео

00:31

Великий пакет допомоги від США: стало відомо, що найближчим часом отримає Україна

09 грудня, п'ятниця
23:59

ЗСУ перехоплюють ініціативу: аналітик розповів, коли українські захисники зайдуть у ДонецькВідео

23:30

РФ нарощує свій арсенал ядерної зброї - ПентагонВідео

23:25

"Почнеться війна дронами": ракетні удари не припиняться після виходу на адмінкордони - КоваленкоВідео

23:08

"Вірити нікому не можна": Путін назвав ім'я єдиної людини, яка говорить "правду"Відео

22:50

Розвал Росії не завадить трибуналу і виплатам репарацій, але це стане ускладненням - ЧорновілВідео

22:40

Прикмети на 11 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити багатствоВідео

21:50

До 50 поранених за добу: ЗСУ прорідили ряди найманців з ПВК "Вагнера" – ГенштабВідео

21:41

Супермодель Аліна Байкова розповіла про мовчазну позицію ДіКапріо щодо війни в Україні

21:33

По пів доби без електроенергії: у Києві ввели нові графіки відключеньВідео

21:30

Війна в Україні може вийти з-під контролю – генсек НАТОВідео

Реклама
21:25

Як повернути блиск золотим прикрасам: 2 простих способи, про які мало хто здогадується

21:02

"Немає живого місця": Зеленський заявив про складну ситуацію на фронтіВідео

20:46

Путін задумався про нанесення ядерного удару - BloombergВідео

20:19

Євген Хмара розповів про перші повоєнні концерти в Києві та чому народжували дитину в УкраїніВідео

19:43

"У зворотний бік ніхто не повертається": Кириленко про нову тактику окупантів під БахмутомВідео

19:38

Чверть мільярда доларів для ЗСУ: Байден оголосив про новий пакет військової допомогиВідео

19:34

Іво Бобул розсекретив, де зараз знаходиться його кум - Леонід КучмаВідео

19:34

В Україні запровадять чотири черги для отримання світла: що зміниться для споживачівВідео

19:18

Путін ще не зрозумів, що точка неповернення для його вологих мрій вже пройденаПогляд

19:12

"Щит" від ракет і дронів РФ: ЗСУ озброять сучасними німецькими ЗРК SkynexВідео

19:04

Не тільки метал: що може загорітися в мікрохвильовці

19:00

На війну пішов добровольцем: в Україні ліквідовано багатодітного батька з Татарстану

18:59

Чоловіки будуть у захваті: кращі варіанти подарунків для коханого на Новий РікВідео

18:39

Вихід до Азова і Таганрога: експерт розкрив сценарій заходу ЗСУ на територію РФВідео

18:35

Цинізм зашкалює: дружина Пєскова не розуміє, чому її відшила подруга з УкраїниВідео

18:33

8,5 років колонії за стрім про Бучу: в РФ запроторили за ґрати опозиціонера Яшина

18:26

На ручках подобається не всім: як не можна тримати кішку

18:17

Білоруський диктатор жорстко "проїхався" по Меркель і звинуватив Україну у розв'язуванні війниВідео

17:56

"Компроміс з дияволом": в ОП жорстко відповіли на заяву Путіна про війну з УкраїноюВідео

17:51

"Ми готові": Путін висловився про закінчення війни проти УкраїниВідео

Реклама
17:18

"Скоро ми отримаємо і Patriot, і Abrams, і Leopard": Подоляк заінтригував заявою про нове озброєння

17:11

Гороскоп Таро для Дів 2023: які сюрпризи приготував кожен місяць нового рокуВідео

17:09

"Вони нам брехали": Путін істерично відповів на одкровення Меркель про Мінські угодиВідео

17:07

Дружина Володимира Остапчука зізналася, що готова до нових стосунків: "Були вже всі "краш-тести"

17:06

Сім'ї та гідні зарплати: соціологи з'ясували, за яких умов українці повернуться додому після війниВідео

16:44

"Якби не це, напав би на Україну раніше": Путін ображено поскаржився, що його "обманювали"Відео

16:41

Моді "кинув" Путіна: відмовився від зустрічі через ядерний шантаж Кремля - BloombergВідео

16:36

Нинішня дружина Павлика розповіла, чим закінчився суд з його колишньою дружиноюВідео

16:33

Справи функціонерів Української асоціації футболу: затягнути розгляд будь-якою ціноюВідео

16:16

"Ніяких проблем": Путін забув про втечу РФ з Херсона і насмішив дивною заявою про війнуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти