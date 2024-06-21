"Фотографії красиві зробив": відомий український письменник вступає до ЗСУ

Письменник Мартин Якуб прийняв рішення приєднатися до лав ЗСУ.

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Мартин Якуб починає службу в ЗСУ / колаж: Главред, фото: facebook.com/yakub.martyn

Український популярний письменник і волонтер Мартин Якуб повідомив шанувальникам, що вже наступного тижня він вирушає до навчального центру ЗСУ.

На своїй сторінці в соцмережах Якуб опублікував новий пост, у якому розповів, що він пройшов усі процедури для служби в ЗСУ.

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Також письменник показав фотографії, які зробив для необхідних документів. На знімках Мартин позує у військовій формі та з посмішкою.

"Іду на контракт у ЗСУ. Усі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. Наступного тижня їду в навчальний центр", - повідомив Якуб.

Хто такий Мартин Якуб? Мартин Якуб - український письменник, дизайнер і волонтер. Автор кримінальних романів "Не твоя собача справа", "Мертві моделі". Фіналіст літературного конкурсу "Смолоскип - 2018", довгі списки премії "Книга року BBC - 2019". Має нагороди "Волонтер України", "Хрест громадянських заслуг", медаль "За гідність і патріотизм".

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