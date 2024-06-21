"Фотографії красиві зробив": відомий український письменник вступає до ЗСУ

Український популярний письменник і волонтер Мартин Якуб повідомив шанувальникам, що вже наступного тижня він вирушає до навчального центру ЗСУ.
На своїй сторінці в соцмережах Якуб опублікував новий пост, у якому розповів, що він пройшов усі процедури для служби в ЗСУ.
Також письменник показав фотографії, які зробив для необхідних документів. На знімках Мартин позує у військовій формі та з посмішкою.
"Іду на контракт у ЗСУ. Усі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. Наступного тижня їду в навчальний центр", - повідомив Якуб.
Хто такий Мартин Якуб?
Мартин Якуб - український письменник, дизайнер і волонтер. Автор кримінальних романів "Не твоя собача справа", "Мертві моделі". Фіналіст літературного конкурсу "Смолоскип - 2018", довгі списки премії "Книга року BBC - 2019". Має нагороди "Волонтер України", "Хрест громадянських заслуг", медаль "За гідність і патріотизм".
Новини українського шоу-бізнесу
Раніше повідомлялося, що зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Рожевий отримав важке поранення в голову. З осколковою травмою воїна вивозили з поля бою понад 200 кілометрів.
Нагадаємо, дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію після важкої травми.
Вас може зацікавити:
- Московська дочка Ольги Сумської показала своє життя в Росії
- "Мамо, мені тут уже мало місця": Наталя Могилевська показала, як балує молодшу доньку
- Утікач Влад Яма цинічно пожартував щодо закінчення війни в Україні - деталі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред