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Фінал серіалу Свати знову переноситься: заява від творців серіалу засмутила фанатів

25 листопада 2021, 05:31

Прем'єри в листопаді цього року чекати точно не варто.

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7 сезон Сватів знову перенесли / instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko

7 сезон серіалу Свати буде фінальним, їм закінчиться історія всіма улюблених героїв. Його виходу шанувальники чекають майже десять років.

Політичні розбіжності, пандемія коронавірусу та інші заминки заважали знімальній групі поставити красиву крапку в історії Сватів. Але ось канал 1+1 повідомив довгоочікувану новину: 7 сезон Сватів готовий, і вже в листопаді вийде на екрани.

Але листопад закінчується, а насолодитися улюбленим серіалом фанатам так і не вдалося. Що ж сталося? На це питання дав відповідь Андрій Яковлєв - режисер Сватів.

"У всіх пабліках про Сватів задаються питанням про вихід 7-го сезону серіалу Свати. На жаль вихід 7-го сезону переноситься на грудень. Але надалі на вихід самого серіалу це ніяк не вплине. Тому "точна" дата по початку не розголошувалася, так як можуть вийти невеликі накладки і т.д. Так що ніяким "ідейним" сайтам які пишуть про вихід серіалу, точну дату його виходу, вірити не можна. Спочатку коли тільки зйомки були закінчені, ми планували реліз до Нового року",- заспокоїв фанатів Андрій Яковлєв.

Таким чином питання про точно дату виходу фіналу Сватів залишається відкритим. Шанувальники серіалу сподіваються, що грудень - остаточний час, коли Свати вийдуть на екрани:

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"Чекаємо!! Живемо "Сватами", кілька років щодня дивлюся!"

"Так чекаємо, сил немає!❤️"

"Вони точно будуть в грудні, не будуть більше переносити, я вже плачу!! Скажіть будь ласка, не переносьте їх знову, будь ласка!!"

"Чекаємо, дуже чекаємо прем'єру сьомого сезону".

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Раніше стало відомо, що фінал Сватів був знятий без одного із зіркових акторів серіалу.

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