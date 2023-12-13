Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: дата проведення та додатковий учасник

Через півтора місяці Україна дізнається ім'я артиста, який з честю продемонструє свій талант на Євробаченні в Швеції.

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Нацвідбір на Євробачення-2024 - коли відбудеться фінал / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Музичний конкурс Євробачення-2024 відбудеться 7, 9 та 11 травня у Мальме, Швеція. Переможний кубок на батьківщину вже вдруге привезла співачка Loreen.

І поки шведи готуються приймати у себе грандіозну музичну подію, українці в передчутті від фіналу Національного відбору, на якому визначиться, хто представить Україну на Євробаченні в 2024 році. У десятку фіналістів увійшли alyona alyona & Jerry Heil, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK і Ziferblat.

Ім'я одинадцятого конкурсанта буде оголошено 29 грудня. Його визначить глядацьке голосування. Серед потенційних фіналістів: ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHÉPA, STASYA, SWOIIA і TESLENKO. Учасниця Julia Belei зняла свою кандидатуру з голосування з особистих причин.

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Крім того Суспільне мовлення вже оголосили, коли відбудеться Нацвідбір-2024. Грандіозний концерт, на якому журі та глядачі оберуть артиста-представника України на Євробаченні-2024, відбудеться 3 лютого 2024 року.

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українському гурту Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е. Пізніше своє бажання виступити на Євробаченні-2024 від України висловив співак Іво Бобул, який абсолютно впевнений у своєму успіху.

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