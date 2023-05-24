"Філіп-скромняжка": Кіркоров публічно висловився про свого партнера

Путініст Кіркоров зізнався, що за допомогою пластики зліпив з себе "нову Примадонну" заради коханої людини.

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Філіп Кіркоров розповів про людину, з якою живе / скріншот YouTube

Український журналіст і ведучий Дмитро Гордон на одному з пропагандистських телеканалів виявив інтерв'ю зі співаком-путіністом Філіпом Кіркоровим, фрагментом якого поділився на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно епатажний артист шокував публіку пластичними операціями - хотів омолодитися, збільшив сідниці, але став невпізнанною пародією на самого себе.

В ефірі ведучий поцікавився у Кіркорова, навіщо йому знадобилися такі безглузді метаморфози, на що пропагандистський співун відповів, що ліг під ніж "заради того, з ким він живе".

Тоді Філі стали ставити уточнюючі питання: як давно він разом зі своїм партнером, як його звуть, який у нього зріст, вага, чи є ця людина частиною світу шоу-бізнесу. Конкретно, підстрибуючи на своїх оновлених великих сідницях, співак відповів лише на останнє питання - ні, його партнер не має нічого спільного з селебрітіз.

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Щодо решти, під схвальні вигуки глядачів, він відповів так: "Щастя любить тишу. Так само, як і гроші. Це моє!"

У відповідь ведучий, вражений мовчазністю зазвичай нестриманого на язик Кіркорова, вигукнув: "Я ніколи не думав, що я це скажу: Філіп - скромняжка!"

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