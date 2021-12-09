Філіп Кіркоров вважає шлюб з Аллою Пугачовою помилкою, яку він усвідомив занадто пізно

Кіркоров назвав шлюб з Пугачовою помилкою / instagram.com/fkirkorov

Співак Філіп Кіркоров розповів, чому не склався його шлюб з Аллою Пугачовою.

Про це він розповів в інтерв'ю для 7Days. Співак завжди вірив, що стане успішним і проживе шикарне життя, повне пригод і досягнень.

Частково свою удачу співак пояснює неймовірною інтуїцією, яка дісталася йому від мами. Саме ця здатність, на думку Кіркорова, дозволяє йому отримати все, що він забажає.

Так сталося і у відносинах з Аллою Пугачовою. Артист вважає, що для нього їх шлюб був в першу чергу способом потішити своє самолюбство. Принаймні спочатку.

"Все починалося як мій каприз. Хочу дружину Аллу Пугачову! Але Алла Пугачова - велика жінка, а не статуетка в низці нагород. І наші відносини виявилися зовсім іншою історією. І я, і вона занадто пізно зрозуміли, що це була помилка",- розповів Кіркоров.

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Філіп Кіркоров і Алла Пугачова перебували у шлюбі 11 років - з 1994 по 2005 рік. Вони одружилися, коли Кіркорову було 27 років, а Примадонні вже 45.

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