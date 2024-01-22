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"Фіалками мій найдорожчий син проросте": перше інтерв’ю матері загиблого поета та військового "Далі" Кривцова

Анна Підгорна
22 січня 2024, 15:12
У Сніданку з 1+1 Надія Кривцова поділилася щемливими спогадами про Максима, а військові та актори прочитали його останній вірш.
Надія Кривцова у Сніданку з 1+1 розповіла про загиблого Максима Кривцова
Надія Кривцова у Сніданку з 1+1 розповіла про загиблого Максима Кривцова / колаж: Главред, фото: Прес-служба

Щодня з 6:30 до 9:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів ранкового проєкту Сніданок з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України.

Сьогодні кулеметнику, поету і фотографу Максиму "Далі" Кривцову мало б виповнитися 34 роки. Максим був учасником революції гідності, добровольцем, писав вірші, фотографував на плівку і мав дуже багато друзів. Всі, хто його знав, говорили, що добрішої за Максима людини просто не існувало. До свого дня народження військовослужбовець не дожив 15 днів. Першою його загибель підтвердила мама, процитувавши рядки одного з останніх віршів Максима. До дня народження героя Сніданок з 1+1 поспілкувався з мамою загиблого військовослужбовця Надією Кривцовою. Вона погодилася поділитись спогадами про Максима і дати перше інтерв’ю після його загибелі. Надія Кривцова називає сина "золотим дитям" і попри біль пригадує, яким він був у дитинстві.

"Він був дуже балакучим. Єдині зауваження, які він отримував у школі, були через те, що він любив порозмовляти. Займався плаванням, в нього був розряд, любив готувати. Улюблена страва - це брауні, також пік дуже гарні еклери. В нього паска виходила краща, ніж в мене, він готував більш вишукано. Це був просто Максим, якого всі знали. Центр всесвіту, центр нашого життя", - з усмішкою крізь сльози пригадує матір Максима Надія Кривцова.

Коли у 2014 росіяни вдерлися на схід, Максим Кривцов потайки від найрідніших пішов добровольцем на фронт. Про те, що син воює, мама дізналася з фотографії в інтернеті.

"Я випадково побачила фотографію Максима у формі. Я йому зателефонувала, спитала де він і розказала, що бачила його фото. На що він відповів, що в нього все добре, він на роботі, а фотографія у формі, то фотосессія. Максим відразу скинув дзвінок, а через 2 хвилини перетелефонував і сказав: "Мамо, мені вже легше, ви вже знаєте", - розказала матір загиблого військовослужбовця.

Пізніше Максим демобілізувався і допомагав учасникам АТО у Veteran Hub. Але після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році знову взяв до рук зброю. Свою смерть Максим ніби передчував. Щось погане відчувала вже і мати військового Надія Кривцова.

"Ці останні його вірші - я вже дуже плакала і не знаходила собі місця. Напевно, вже щось відчувала", - відверто поділилася матір Максима Кривцова.

Поет і військовослужбовець Максим Кривцов з позивним "Далі" загинув на фронті 7 січня цього року. Разом із Максимом загинув і його рудий кіт. Понад усе поет мріяв про те, щоб його вірші знали і читали. Тому спеціально до дня народження військового Сніданок з 1+1 підготував особливий ролик. В ньому останній вірш Максима Кривцова, вірш, який він опублікував за 2 дні до своєї загибелі, "Розквітнути фіалкою" читають Ахтем Сеїтаблаєв, Олексій Богданович, Євген Нищук, Олександр Кобзар.

Ранок зі Сніданком з 1+1 – це свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день. Не пропустіть щодня проєкт з 6:30 до 9:30 на телеканалі 1+1 Україна. Також переглянути проєкт можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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