"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в Ірпені

Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в Ірпені / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська показала жахливі кадри знищеного будинку її батьків. На щастя, перед атакою їм вдалося втекти з Ірпеня в безпечне місце.

Артистка виклала відеоролик і серію фотографій, на яких видно, як "русский мир" денацифікував квартиру її батьків. Ударною хвилею повибивало вікна разом з рамами, проломлена стеля, в стінах - отвори від куль.

На знімках чітко видно - у хаті не вціліло нічого. "Це дім моїх батьків в Ірпені. Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото,відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там. Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи вони живі - найстрашніші",- згадує Цибульська.

Однак страх за рідних та гнів на російських варварів підживлює впевненість актриси в незламності і перемогу України.

"Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами. ⠀⠀А дах над головою буде відбудований державою. Україною, в яку я вірила, вірю і буду вірити. Від руїн до перемоги. Слава Україні!" - підкреслила Оля Цибульська.

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Раніше співачка Оля Цибульська написала зворушливий вірш про життя після перемоги України над російським окупантом.

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