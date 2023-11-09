Євробачення-2024: хто потрапив до лонгліста Національного відбору

Другий шанс іменитих артистів та конкурсанти з шоу Голос країни - битва за право представляти Україну на конкурсі буде запеклою.

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Євробачення-2024 - лонгліст учасників Національного відбору / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Музичний конкурс Євробачення в 2024 році відбудеться в місті Мальме, Швеція. Переможний кубок вже вдруге за історію своєї кар'єри привезла на батьківщину співачка Loreen.

Традиційно Євробачення відбудеться в перших числах травня - 7, 9 і 11. Наприкінці серпня музичний продюсер українського Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров (Ріапобой) офіційно підтвердив участь України у змаганні.

Сьогодні стало відомо, хто з українських виконавців потрапив до лонгліста Національного відбору на конкурс. У списку 20 артистів, але у фінал відбору потраплять лише 10 з них - їх визначать шляхом прослуховування.

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Примітно, що тим виконавцям, які не увійшли в шортліст, глядачі зможуть дати другий шанс: за учасників лонгліста, які не пройшли у фінал, можна буде проголосувати онлайн. Той, хто набере найбільшу кількість голосів, потрапить у фінал Нацвідбору на Євробачення-2024.

Також варто відзначити, що в цьому році в лонгліст нарівні з дебютантами потрапили вже імениті українські артисти.

Лонгліст Нацвідбору на Євробачення-2024:

alyona alyona & Jerry Heil

ANKA

Carpetman

Drevo

INGRET

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

NAHABA

NAZVA

PARFENIUK

SHÉPA

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

TESLENKO

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat.

Дивіться відео з учасниками лонгліста Національного відбору на Євробачення-2024:

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українському гурту Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е. Пізніше своє бажання виступити на Євробаченні-2024 від України висловив співак Іво Бобул, який абсолютно впевнений у своєму успіху.

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