Євробачення-2024: де і коли відбудеться пісенний конкурс

Організатори музичного змагання вже взялися за справу, і діляться першими подробицями про Євробачення в 2024 році.

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Євробачення-2024 - відомі дата і місце проведення / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Музичний конкурс Євробачення-2024 до Швеції разом з переможним кубком привезла співачка Loreen - на конкурсі 2023-го року, який проходив у Ліверпулі від імені України, вона здобула перемогу.

І хоч до наступного змагання залишилося трохи менше року, організатори вже почали активну підготовку. На офіційному сайті Євробачення вже з'явилися перші подробиці про майбутній конкурс.

Так Євробачення-2024 прийматиме місто Мальме. Перший, другий півфінал і гранд-фінал відбудуться 7, 9 і 11 травня відповідно. Для міста це буде третє Євробачення: конкурс вже проходив там в 1992 році (перемога співачки Кароли) і в 2013 році (перша перемога Loreen).

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Примітно, що Швеція - одна з країн з найбільшою кількістю перемог на конкурсі. Євробачення-2024 буде для країни сьомим за рахунком подібним заходом.

Євробачення-2024 - відомі дата і місце проведення / instagram.com/eurovision

Нагадаємо на Євробаченні-2023 на першому місці опинилася співачка зі Швеції Loreen. Вона вже вдруге принесла своїй країні перемогу на Євробаченні. Однак публіка була незадоволена таким рішенням. Найбільшу кількість голосів від телеглядачів отримав учасник від Фінляндії репер Käärijä.

Букмекери пророкували українській групі Tvorchi третє місце, проте артисти посіли 6-е.

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