Євробачення-2024: фінал конкурсу "розтоптав" усі переможні прогнози букмекерів

Фахівці помилилися у спробах визначити, хто на Євробаченні стане найкращим із найкращих.

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Євробачення-2024 - як сильно букмекери промахнулися з прогнозами / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Фінал Євробачення-2024 був напруженим і сповненим яскравих емоцій упродовж усього концерту. Однак найбільш насиченою частиною стало оголошення балів, які отримали конкурсанти. Багато в чому через те, що всі прогнози на тих, хто стане найкращими з найкращих, виявилися категорично помилковими.

Так, за кілька годин до початку гранд-фіналу, букмекери представили остаточний рейтинг, згідно з яким перемогти на Євробаченні мав Baby Lasagna з Хорватії, а Україна навіть не увійшла б до топ-5.

Baby Lasagna і Nemo справді впродовж останніх двох місяців боролися в рейтингах єврофанів за перше місце. Однак сильнішими, на погляд національних журі та глядачів, виявилися Nemo зі Швейцарії.

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Топ-5 Євробачення-2024, на думку букмекерів, мав виглядати так: Хорватія, Ізраїль, Швейцарія, Франція, Ірландія. Однак фінал конкурсу підніс несподіваний сюрприз - п'ятірка лідерів на чолі з переможцем за підсумками голосування має такий вигляд: Швейцарія, Хорватія, Україна, Франція, Ізраїль.

Євробачення-2024 - як сильно букмекери промахнулися з прогнозами / eurovisionworld.com

Євробачення-2024 - як сильно букмекери промахнулися з прогнозами / instagram.com/eurovision

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше alyona alyona і Jerry Heil зробили потужну заяву прямо на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.

Також стало відомо, кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024. Схоже, навіть українські єврофани не очікували такого рішення від Національного журі.

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