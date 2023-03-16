Зрадник Піке вперше прокоментував публічні нападки Шакіри

Після того, як численні акти невірності Жерара Піке розкрилися, футболіста буквально знесло хвилею хейта, яку поширюють Шакіра і її фанати.

Жерар Піке порушив мовчання, і розповів, що думає про публічну агресію Шакіри після його зрад / instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Іспанський футболіст Жерар Піке попався на регулярних зрадах колумбійській співачці Шакірі, з якою він жив у неофіційному шлюбі з 2011 року. В їх союзі з'явилося двоє синів Мілан і Саша.

Зараз Піке зустрічається з 23-річною студенткою Кларою Чіа, що ще більше виводить Шакіру з себе. Співачка болісно переживає розрив, і навіть присвятила невірному футболістові та його новій обраниці кілька треків, в одному з яких є рядок про те, що спортсмен "обміняв Ferrari на Renault Twingo, а Rolex – на Casio", фактично назвавши його дурнем, а Чіа - дешевкою.

Нова пісня швидко "завірусилась", але Піке, на відміну від співачки, жодного разу не проявив емоції з приводу розставання на публіці. Лише нещодавно в ефірі іспанської радіостанції RAC1 футболіст розповів, що насправді думає про образливий трек колишньої коханої та їх розрив в цілому.

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Спершу від коментарів він відмовився, проте пізніше, трохи поміркувавши, заявив, що найбільше його цікавить, як ситуація, що склалася, відіб'ється на їх з Шакірою синах.

"Ми повинні захищати наших дітей. Кожен вирішує сам за себе. Я не хочу більше говорити. Я просто хочу, щоб з моїми дітьми все було добре. У мене завжди були близькі стосунки з синами. Ніщо мене не робить щасливішим більше, ніж те, що вони щасливі", - спритно ухилився від теми Піке.

Нагадаємо, 45-річна колумбійська співачка Шакіра та 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке у червні 2022 року розійшлися після 11 років стосунків. Артистка пішла від спортсмена через його невірність, і відсудила у нього синів. Горда колумбійка живе з високо піднятою головою, і новий статус вільної жінки їй, до речі, дуже до лиця.

Раньше Шакіра показала знімки у напівпрозорій сукні, виконані для новорічної рекламної кампанії британського модного будинку Burberry.

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