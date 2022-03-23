"Цей жах міг зробити тільки нелюд!": Ірина Білик показала моторошні кадри з Києва

Співачка емоційно відреагувала на наслідки ракетного удару по столиці України.
У Києві в результаті ворожого обстрілу загорілися Торговий центр і автомобілі на парковці.
Відомо, що ракетний удар був нанесений по ТЦ "Ретровіль" - він повністю зруйнований. На підлий удар окупантів відреагувала співачка Ірина Білик.
"Хіба це могла зробити людина? Цей жах міг зробити тільки нелюд!",- написала вона на своїй сторінці в Instagram і опублікувала відео наслідків.
Нагадаємо, раніше ВСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був тільки один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою"Холодний Яр".
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Автор: Сергій Коломієць