"Цей жах міг зробити тільки нелюд!": Ірина Білик показала моторошні кадри з Києва

Ірина Білик показала моторошні кадри з Києва / instagram.com/bilyk_iryna/

У Києві в результаті ворожого обстрілу загорілися Торговий центр і автомобілі на парковці.

Відомо, що ракетний удар був нанесений по ТЦ "Ретровіль" - він повністю зруйнований. На підлий удар окупантів відреагувала співачка Ірина Білик.

"Хіба це могла зробити людина? Цей жах міг зробити тільки нелюд!",- написала вона на своїй сторінці в Instagram і опублікувала відео наслідків.

Нагадаємо, раніше ВСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був тільки один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою"Холодний Яр".

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