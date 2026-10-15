"Рідні люди стали чужими": Сумська зробила зізнання про конфлікт із сестрою

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося між Ольгою та Наталією Сумськими
- Про що мріє актриса
Відома українська актриса Ольга Сумська зізналася, що важко переживає розрив стосунків зі своєю старшою сестрою та колегою Наталією Сумською. Про наболіле знаменитість розповіла у розмові з актрисою Наталкою Денисенко в Instagram.
Під час бесіди Ольга Сумська торкнулася однієї з найболючіших тем свого життя, зізнавшись, що колись близькі люди зараз стали чужими одне одному. Причину актриса уточнювати не стала, але натякнула на певні зовнішні обставини. Артистка з сумом зазначила, що сподівається на можливе примирення в майбутньому.
"Я не так часто говорю про те, про що не хочу говорити, але є такі теми, які відгукуються в серці. Ось, скажімо, стосунки з сестрою. Як же так могло статися, що колись найрідніші один одному люди стали чужими?" - поділилася переживаннями Ольга.
Сумська також додала, що ситуація могла б скластися інакше, якби не збіг обставин. Актриса висловила щире бажання повернути колишню теплоту в сім’ю.
"Можливо, такого б не сталося, якби не певні обставини. І, можливо, колись наші стосунки повернуться до тієї близькості - я б дуже хотіла, щоб це було в нашому житті", - підсумувала знаменитість.
Сварка Ольги Сумської з сестрою
Конфлікт актриси з Наталією Сумською триває вже давно. Основними причинами розриву стосунків знаменитих сестер називають різницю в життєвих поглядах, політичні розбіжності, а також позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка живе і працює в Москві.
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Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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