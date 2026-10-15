"Рідні люди стали чужими": Сумська зробила зізнання про конфлікт із сестрою

Акторка прокоментувала свої стосунки з Наталією Сумською.

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Наталія Сумська та Ольга Сумська - конфлікт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Сумська, Ольга Сумська

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Що сталося між Ольгою та Наталією Сумськими

Про що мріє актриса

Відома українська актриса Ольга Сумська зізналася, що важко переживає розрив стосунків зі своєю старшою сестрою та колегою Наталією Сумською. Про наболіле знаменитість розповіла у розмові з актрисою Наталкою Денисенко в Instagram.

Під час бесіди Ольга Сумська торкнулася однієї з найболючіших тем свого життя, зізнавшись, що колись близькі люди зараз стали чужими одне одному. Причину актриса уточнювати не стала, але натякнула на певні зовнішні обставини. Артистка з сумом зазначила, що сподівається на можливе примирення в майбутньому.

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Ольга Сумська - стосунки з родиною / скрін з відео

"Я не так часто говорю про те, про що не хочу говорити, але є такі теми, які відгукуються в серці. Ось, скажімо, стосунки з сестрою. Як же так могло статися, що колись найрідніші один одному люди стали чужими?" - поділилася переживаннями Ольга.

Сумська також додала, що ситуація могла б скластися інакше, якби не збіг обставин. Актриса висловила щире бажання повернути колишню теплоту в сім’ю.

Ольга Сумська - сім’я / скрін з відео

"Можливо, такого б не сталося, якби не певні обставини. І, можливо, колись наші стосунки повернуться до тієї близькості - я б дуже хотіла, щоб це було в нашому житті", - підсумувала знаменитість.

Сварка Ольги Сумської з сестрою

Конфлікт актриси з Наталією Сумською триває вже давно. Основними причинами розриву стосунків знаменитих сестер називають різницю в життєвих поглядах, політичні розбіжності, а також позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка живе і працює в Москві.

Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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