"Це знає весь шоу-бізнес": Панін розповів про нетрадиційну орієнтацію Баскова, показавши його в обіймах Кадирова

Панін завив, що Басков гей показавши його в обіймах Кадирова / instagram.com/actor.panin/

Російський актор Олексій Панін, який неодноразово підтримував Україну у війні, що розв'язала Росією, висловився з приводу загальної фотографії пропутінського Миколи Баскова і Рамзана Кадирова.

За словами Паніна, Басков є гомосексуалістом, а Кадиров активно бореться з ЛГБТ-спільнотою.

"Микола Басков є гомосексуалістом, це знає весь шоу-бізнес і акторський світ. Поясніть мені дурню, як Рамзан Кадиров, який активно бореться з геями, може сидіти за одним столом і обніматися з їх представником? Наскільки я знаю, за поняттями за якими живе Кадиров це, м'яко сказати, не вітається. Або я щось плутаю?",- написав Панін.

Він припустив, що можливо Кадиров нічого не знає про нетрадиційну орієнтацію Баскова. Хоча сам Панін спокійно до цього ставиться, адже є бісексуалом.

читайте також"Повії": Кіркоров і басків зганьбилися піснею на підтримку Лукашенка"Я завжди відкрито говорив про своє ставлення до ЛГБТ-спільноти і виступав за дотримання їх прав в Росії. Я повністю підтримую все, що роблять дорослі люди в сексі, за обопільною згодою, але в цій історії я щось не розумію. Боюся навіть робити висновки... Може бути Кадиров не знає нічого про Колю... Хто не знає, я є бісексуалом", - додав Панін.

instagram.com/actor.panin/

Зазначимо, що Кадиров є противником ЛГБТ спільноті. В інтерв'ю телеканалу HBO Кадиров назвав гомосексуалів шайтанами і заявив: "вони нелюди. І будь вони прокляті за те, що вони на нас наговорюють".

Раніше телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, виступив зі своєю новою композицією в місцевому центрі інформаційної оборони. У пісні він жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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