Панін поставив на місце пропагандистів, які підтримують путінський режим та війну в Україні

Панін поставив на місце пропагандистів / instagram.com/actor.panin/

Актор Олексій Панін, який вже тривалий час не живе в РФ, висміяв російських пропагандистів. Вони накинулися на зірок за відмову підтримувати Путіна і війну проти України.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, як вони діють саме проти нього.

"Російські ЗМІ, цілеспрямовано, продовжують "довбати" по акторам і представникам шоу-бізнесу які не підтримують путінський режим і війну в Україні. Оскільки улюблена тема про "собаку" вже не канає, навіть глухий чув, що це відео фейк, в хід пішли нові байки. Тепер, Олексій Панін, за їх версією, знаходиться в жахливому стані, спивається і щільно сидить на наркотиках. Разом з донькою тулиться в крихітній кімнаті і ледве-ледве зводить кінці з кінцями", - написав актор.

Панін додав, що живе він не так, як показують по російському телебаченні і пишуть в ЗМІ.

читайте також"Російський народ мені не шкода": Панін розповів про майбутнє РФ, вибачившись перед Україною"Панове посмітюхи! Журналістами назвати вас не можу. Ми з донькою живемо скромно, але не голодуємо. Квартира у нас невелика, але трикімнатна. Наркотики не вживаю взагалі, п'ю коли є настрій", - повідомив Панін і відправив пропагандистів за маршрутом російського військового корабля.

instagram.com/actor.panin

Нагадаємо, російський рок-музикант, лідер гурту "Машина Времени" Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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