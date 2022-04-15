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"Це варварство. Це просто жахливо": П'єр Рішар у зверненні до Путіна засудив війну в Україні

15 квітня 2022, 22:20

Актор підкреслив, що вторгнення Росії потрясло і ранило його до глибини душі.

П'єр Рішар / п'єр Рішар
П'єр Рішар засудив Путіна за війну в Україні / УНІАН

Французький актор П'єр Рішар розповів, що любить росію та її народ, так само сильно, як український. Але знайти виправдання військовій агресії він не може і не хоче.

87-річний артист звернувся до президента рф Путіна, засуджуючи його вторгнення в Україну.

"Пане Президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну і також добре знаю її народ, який я також люблю, і мене розриває на частини від того, що російська армія вторглася в Україну. І "вторглася" - це м'яко сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства, я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо",- заявив Рішар.

Артист також звернувся зі словами вдячності та симпатії до українського уряду:

"Я б хотів сказати, пане Міністре, я багато думаю про вас, про ваш народ, про вашого Президента. Я високо ціную їх сміливість, їх дух протистояння, їх самовідданість, я їх високо ціную, я ними захоплююся, ось що я хотів вам сказати".

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П'єр Рішар розповів, як високо цінує український уряд / t.me/glavredinfo

Також французький актор підкреслив, що його переповнюють емоції, коли він дивиться, що творять російські окупанти в Україні, а також висловив глибоку надію на те, що війна закінчиться якомога швидше.

"Я не втрачаю надії, що все це закінчиться якомога швидше, так як продовжувати це просто огидно",- підкреслив французький актор.

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Раніше американський актор і сценарист Міккі Рурк жорстко розкритикував США і НАТО за недостатню допомогу Україні у війні з Росією і закликав "дати українцям все, що їм потрібно".

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