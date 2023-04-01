"Це жахливо. Така доля": зірка "Кріпосної" зізналася, як живе в розлуці з чоловіком-бійцем ЗСУ

Актриса Наталка Денисенко (зірка серіалу "Кріпосна") зазначила, що пишається тим, що вона — дружина військовослужбовця.

Наталка Денисенко і Денис Федінчик / колаж фото Instagram і скріншот з відео

Відома українська актриса кіно і дубляжу Наталка Денисенко (зірка серіалу "Кріпосна") розповіла, як переносить розлуку і коли востаннє бачилася зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз служить у ЗСУ на фронті.

"Я пишаюся тим, що я дружина військовослужбовця. Тому що не кожен чоловік має таку силу взяти і піти на службу з тієї чи іншої причини. Мене до цього життя не готувала, хоча до повномасштабного вторгнення мій чоловік мене потроху готував і говорив: "Наташ, якщо що, то я піду". Але я в це не вірила, тому що була впевнена, що нічого такого страшного як війна, яка у нас зараз, не може бути. Якось поступово я змирилася з цим. Якщо чесно, то я відмовляла свого чоловіка, тому що мені не хотілося переживати. Я не бачила чоловіка вже майже чотири місяці. Але я розумію, що деякі жінки вже рік не бачать своїх чоловіків. Це жахливо. Така доля. Андрій сказав мені, щоб я його не деморалізувала", — зазначила актриса.

Наталка Денисенко розповіла, що їй дуже сильно допомагає триматися 5-річний син Андрій.

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"Я розумію, що у мене є ще одне життя, за яке я маю відповідальність. Тому я намагаюся жити далі. Хоча при ньому я теж плачу і кажу, що сумую за татом. А він не сильно переживає, бо знає, що батько повернеться. Ще робота. Якби не вона, то я б збожеволіла", — підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ВСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", – роз'яснила актриса.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка. Але пізніше їй все ж вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького.

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