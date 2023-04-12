'Це потворна країна' : в РФ скасовують концерти 'Фантазера' Ярослава Євдокимова за критику Кремля

Рівнянин Євдокимов звинувачує Путіна і його "гоп-компанію" за те, що від країни-окупанта весь світ верне носа.

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Ярослав Євдокимов назвав рф потворною країною і заступився за Україну / instagram.com/yaroslavevdokimov.official, flickr.com (Aaron Hockley)

Радянський, російський, білоруський і український співак ("Фантазер", "Травневий вальс") Ярослав Євдокимов став жертвою російських доносів - концерти артиста масово скасовують через інтерв'ю чотирирічної давності, що зараз спливло в мережі. Від його виступу вже відмовилися в Томську і Краснодарі, в Сочі припинено продаж квитків.

Пропагандистські Telegram-канали публікують відео, на якому Євдокимов, уродженець Рівного, коментує посягання країни-окупанта на українські території. Співак зазначає, що рф - "потворна" країна, яка через незрозумілі амбіції зіпсувала відносини з усім світом. Винними в цьому він бачить кремлівську владу на чолі з її багаторічним тираном.

"Я звинувачую у всьому Кремль. Я звинувачую у всьому Путіна. Я звинувачую всю цю гоп-компанію кремлівську. Тому що українці ніколи їм цього не пробачать. Ніколи. Вони погубили молоді життя... За що? Що, їм Донбас потрібен? Їм Крим потрібен? Росія обісралася з усім світом через це. Навіщо? Хоче Україна в Європу йти? Нехай йде. І Росія повинна жити по-європейськи. Ви бачили, як вони там колошматили молодь? Це нормальна країна? Це потворна країна, я вважаю. Це страшно соромно", - заявив у 2019 році Ярослав Євдокимов.

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Також співак висловив переконання, що путіну і його поплічникам давно пора скласти свої повноваження, а колишнього президента України януковича і зовсім відкрито називає злодієм.

"За владу вчепилися оці кроти, упирі... Не можна бути при владі так довго. Один є термін, якщо ти хороший президент, будь ласка, другий термін повинен бути. Якого ти хріна там сидиш двадцять з чимось років. Янукович був злодій. Елементарний зек. Українське суспільство не захотіло його, вони його прибрали. І правильно зробили", - сказав Євдокимов, який, втім, шанобливо і оптимістично був налаштований по відношенню до України. Артист зазначав, що нашій країні, всупереч усім складнощам, вдається побудувати здорове суспільство.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні, депортували з Індонезії прямо перед його концертом на Балі.

Також російський актор родом з Вінниці Анатолій Білий, який відкрито засудив війну в Україні, розповів про цькування, яке він переживає через шанувальників "русского міра".

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