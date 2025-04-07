Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Це принизливо": 80-річного актора "Гри в кальмара" засудили за домагання

Віталій Кірсанов
7 квітня 2025, 10:31
64
Сам актор сказав, що його поведінка була проявом "батьківських почуттів".
О Йон Су.
О Йон Су / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • За що засудили актора
  • Реакція артиста на вирок суду

Південнокорейського актора О Йон Су, який відомий за серіалом "Гра в кальмара", засудили за сексуальні домагання. Про це повідомляє видання Daily Star.

Відомо, що заяву на актора подала ексколега, яку він, за її словами, "недозволено обійняв", "торкався тіла і без дозволу поцілував у щоку". Це сталося 2017 року, проте жінка публічно заговорила про це лише в листопаді 2022 року. Спочатку розслідування справи було призупинено, проте пізніше її розгляд відновили.

відео дня

Днями 80-річного чоловіка позбавили волі на один рік. Спершу судді оголосили покарання у вигляді 8 місяців ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Але пізніше змінили своє рішення.

"Під час судового засідання прокурори описали О Йон Су, як досвідченого театрального актора з майже 50-річним стажем, який "сексуально домагався колегу, що не мала влади в трупі". Жертва жила в страху як професійно, так і особисто", - зазначають інсайдери.

До слова, сам актор сказав, що його поведінка була проявом "батьківських почуттів".

"Це принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось невідповідне, я погоджуся з вироком. Але я не вважаю, що мої дії були нападом. Якщо під час короткої взаємодії мої необережні слова або дії заподіяли біль, мені шкода. В одну мить усе, що я будував за 80 років, розвалилося. Я почуваюся спустошеним", - сказав О Йон Су.

Зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олег Винник вийшов на зв'язок після скандалу з виконанням пісень російською мовою під час концерту. Артист, який втік з України, як і раніше сподівається повернути собі колишню славу.

Також українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зради чоловіка, підприємця, а зараз - військового ЗСУ, Тимура Хромаєва.

Українська співачка Slavia (Ярослава Притула) 3 квітня презентувала новий трек і кліп на нього. У відеоролику артистка з'явилася з уже помітно округлим животиком - вона вагітна первістком.

Читайте також:

Хто такий О Йон Су

О Йон Су - південнокорейський актор. У кінематографі О Йон Су дебютував тільки 2002 року, зігравши в комедії "Маленький чернець" одну з головних ролей - настоятеля, що залишився в занедбаному монастирі і намагається врятувати від спокус цього світу двох своїх послушників. Наступна кіноробота - зйомки в культовій картині Кім Кі Дука "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна", що принесла вже немолодому акторові популярність серед професіоналів. У метафоричній стрічці, сповненій глибоких смислів, О Йон Су зіграв одного з ченців. Далі фільмографія артиста поповнилася серіалами "Велика королева Сондок" і "Бог війни", а також короткометражним фільмом "Запрошення" (2015).

Знову про О Йон Су заговорили 2021 року після виходу серіалу Netflix "Гра в кальмара", у якому він зіграв 76-річного старого О Іль Нама, у якого діагностовано останню стадію раку головного мозку. За роль у цій популярній стрічці він отримав премію "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану в серіалі або телефільмі". З нагородою актора привітав навіть президент Південної Кореї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес серіали Netflix новини шоу бізнесу новини кіно цікаві новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

11:25Економіка
Трамп здивував заявою про бомбардування України Росією

Трамп здивував заявою про бомбардування України Росією

10:12Україна
Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

09:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Люди, які доживають до 100 років, їдять одні й ті самі 10 продуктів

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 7 квітня: Бикам - нерви, Тиграм - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 7 квітня: Бикам - нерви, Тиграм - занепокоєння

Останні новини

11:37

Трамп оголосив торговельну війну всім: аналітик назвав головну мету президента США

11:34

Українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло: яка причина

11:34

Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

11:25

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

11:02

Трамп поблажливий до Путіна: політолог назвав головний страх президента США

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
10:56

Китайський гороскоп на завтра 8 квітня: Зміям - лінь, Собакам - злість

10:53

Щомісячна доплата в 2000 гривень для педагогів: хто та де зможе її отримати

10:33

3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни до 10 квітня

10:31

"Це принизливо": 80-річного актора "Гри в кальмара" засудили за домагання

Реклама
10:30

Гороскоп на завтра 8 квітня: Терезам - велика сума грошей, Рибам - удача

10:26

Загадкові смерті, духи минулого і містичні ритуали: художниця Олеся Бондар розповіла, як створювали серіал "Злі духи" для телеканалу 2+2

10:12

Трамп здивував заявою про бомбардування України РосієюВідео

09:59

"Мамина копія": Андрій Данилко показався на рідкісному кадрі зі своєю мамою

09:50

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозкиВідео

09:41

Еліксир для упиря: як російська наука варить безсмертя для КремляПогляд

09:40

Ринок валют "потрусило": експерти сказали, чи купувати долар і євро цього тижня

09:39

Яблука буде нікуди дівати: що налити під дерево навесні

09:28

Як прибрати запах часнику на руках: експерти порадили ефективний засіб

08:42

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:14

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

07:50

Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

07:10

Оптична ілюзія для геніїв: за 5 секунд треба вгадати тварину на малюнку

06:49

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

06:28

На Ковчег Трампа пустять тільки багатихПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти сумку

05:00

У тактиці росіян стався серйозний збій: що було не так з масованою ракетною атакою

04:30

У 100 разів смачніше, ніж у ресторані: рецепт ідеального соусу для піци

03:32

"В Європі вже діє новий військовий союз": названо умови співпраці та роль УкраїниВідео

03:00

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався у дворі, за 5 секунд

01:30

Дуже яскравий юнак: Шевченко показав рідкісне фото молодшого з чотирьох синів

00:36

Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому РозіФотоВідео

06 квітня, неділя
23:59

Після викриття від Кондратюка: актор Ярошенко пояснив свою втечу з країни

23:24

Хід Трампа з митами: у Москві даремно радіютьПогляд

23:10

У житті почнеться "чорна смуга": що не можна робити 7 квітня, прикмети

23:02

Відомий режисер зізнався, чому не хоче співпрацювати з Гросу: "Дуже складно"

22:53

Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

21:56

Теорія революцій та перспективи протестів у ТуреччиніПогляд

21:56

Олександр Еллерт став бездомним у США: "Уже тиждень"

21:49

"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

Реклама
21:05

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

20:51

"Я глибоко обурений": у РФ заспівали російською хіт відомого українського співака

19:48

"Переговори тривають": у Трампа пояснили, чому не ввели мита проти РФ

19:34

Удар по Україні та попередження для Трампа: головні новини України (дайджест)

19:13

Померла "Химка" з фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

18:55

"Села зруйновані, людей немає": військовий описав ситуацію під Покровськом

18:55

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

18:53

Вже випало 30 см снігу: погода в Україні знову погіршиться, налітає шторм

18:09

Росія заявила про окупацію села на Сумщині: прикордонники відреагували

17:38

Українська режисерка отримала престижну нагороду за кліп до хіта Леді Гаги

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти