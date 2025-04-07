"Це принизливо": 80-річного актора "Гри в кальмара" засудили за домагання

Сам актор сказав, що його поведінка була проявом "батьківських почуттів".

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О Йон Су / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

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За що засудили актора

Реакція артиста на вирок суду

Південнокорейського актора О Йон Су, який відомий за серіалом "Гра в кальмара", засудили за сексуальні домагання. Про це повідомляє видання Daily Star.

Відомо, що заяву на актора подала ексколега, яку він, за її словами, "недозволено обійняв", "торкався тіла і без дозволу поцілував у щоку". Це сталося 2017 року, проте жінка публічно заговорила про це лише в листопаді 2022 року. Спочатку розслідування справи було призупинено, проте пізніше її розгляд відновили.

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Днями 80-річного чоловіка позбавили волі на один рік. Спершу судді оголосили покарання у вигляді 8 місяців ув'язнення з дворічним випробувальним терміном. Але пізніше змінили своє рішення.

"Під час судового засідання прокурори описали О Йон Су, як досвідченого театрального актора з майже 50-річним стажем, який "сексуально домагався колегу, що не мала влади в трупі". Жертва жила в страху як професійно, так і особисто", - зазначають інсайдери.

До слова, сам актор сказав, що його поведінка була проявом "батьківських почуттів".

"Це принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось невідповідне, я погоджуся з вироком. Але я не вважаю, що мої дії були нападом. Якщо під час короткої взаємодії мої необережні слова або дії заподіяли біль, мені шкода. В одну мить усе, що я будував за 80 років, розвалилося. Я почуваюся спустошеним", - сказав О Йон Су.

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Хто такий О Йон Су О Йон Су - південнокорейський актор. У кінематографі О Йон Су дебютував тільки 2002 року, зігравши в комедії "Маленький чернець" одну з головних ролей - настоятеля, що залишився в занедбаному монастирі і намагається врятувати від спокус цього світу двох своїх послушників. Наступна кіноробота - зйомки в культовій картині Кім Кі Дука "Весна, літо, осінь, зима... і знову весна", що принесла вже немолодому акторові популярність серед професіоналів. У метафоричній стрічці, сповненій глибоких смислів, О Йон Су зіграв одного з ченців. Далі фільмографія артиста поповнилася серіалами "Велика королева Сондок" і "Бог війни", а також короткометражним фільмом "Запрошення" (2015). Знову про О Йон Су заговорили 2021 року після виходу серіалу Netflix "Гра в кальмара", у якому він зіграв 76-річного старого О Іль Нама, у якого діагностовано останню стадію раку головного мозку. За роль у цій популярній стрічці він отримав премію "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану в серіалі або телефільмі". З нагородою актора привітав навіть президент Південної Кореї.

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