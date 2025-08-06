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Сім ножових ударів: Ектор Хіменес-Браво ледве вижив - що сталося

Еліна Чигис
6 серпня 2025, 11:40
291
Ектор Хіменес-Браво зміг почати все з нуля.
Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво - життя в Колумбії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ектор Хіменес-Браво

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ектор Хіменес-Браво виїхав із Колумбії
  • Що йому довелося пережити

Відомий шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів, чому виїхав з рідної країни.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній шеф-кухар зізнався, що життя у нього було досить складним, він жив у місті Медельїн під час війни Пабло Ескобара.

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"Мене викрадали. Мене катували. На жаль, це не перша війна. Але чи використаю я це як привід сказати: "Я вже настраждався, тепер поживу для себе, не допомагатиму Україні?" Ні, навпаки, бо саме я розумію біль, який ми всі зараз переживаємо. Я вже проходив. Тому що мене катували. Мене кинули помирати на узбіччі в Колумбії", - поділився Ектор.

Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво / фото: instagram.com, Ектор Хіменес-Браво

Хіменес-Браво порівняв життя в Колумбії з життям українців зараз.

"Тоді в Колумбії заправляли партизани. Вони мали б бути на боці цивільного населення, боротися проти корумпованої влади, але в реальності самі стали ще корумпованими. Почали викрадати людей для викупу. Почали контролювати бізнеси, вимагати гроші. Якщо не платиш - маєш проблеми", - розповів шеф-кухар.

Знаменитість зазначив, що його викрали не через політичні погляди, а просто він пробував будувати свою справу.

"Але хтось подумав, що я заробляю багато грошей. Почалися вимоги дати дослідження. А потім знову. Почалися погрози. У поліцію не підеш, бо це відбувалося постійно і всюди. Ти не розумів, припиняться ці погрози чи ні", - додав Ектор.

Одного разу Хіменес-Браво схопили недалеко від центру міста, побили і вдарили ножем у спину сім разів. Кухаря знайшли на узбіччі дороги, а отямився він у лікарні.

"Я ніколи про це не говорив публічно. Але саме тому я покинув Колумбію", - зізнався знаменитість.

Після того, що сталося, він переїхав жити до Канади, як політичний біженець.

Дивіться відео інтерв'ю Ектора Хіменес-Браво:

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Про персону: Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року набув українського громадянства. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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