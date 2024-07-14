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Це спустошує: популярна українська співачка поділилася своїм смутком

Олена Кюпелі
14 липня 2024, 00:00
25
Співачка Mamarika поскаржилася на важкий моральний стан.
MumRica
MamaRika заплакана вийшла на зв'язок .колаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа, в дівоцтві - Кочетова), яка зовсім недавно здійснила свою мрію про великі груди, поскаржилася на те, що їй важко морально.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото, де постає заплаканою у себе вдома. MamaRika не стала вдаватися в подробиці, що з нею таке трапилося, проте вона зазначила, що все в житті пішло не так.

Зокрема, до такого відчаю призвели її навколишні негативні події. За словами співачки, зараз вона почувається знесиленою. Тому наразі вирішила перевести дух наодинці та все пояснити стурбованим фанам зовсім скоро.

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Співачка поскаржилася на моральний стан
Співачка поскаржилася на моральний стан / Скриншот Instagram/mamarika_official

"Мене вчора зірвало", - написала вона. "Нічого кардинального - просто низка поганих подій! Все навколо спустошує і забирає останні сили. Зберуся трохи і вийду до вас. Все набридло", - написала вона.

Хто така MamaRika?

Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка.
Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах.
Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

MamaRika - останні новини:

Раніше стало відомо, що співачці MamaRika стало зле просто перед концертом. Артистку забрала карета швидкої, де медики надавали їй першу допомогу.

Також МамаРіка скаржилася на зайві кілограми, які вона "наїла" за свята. При цьому співачка зазначила, що її чоловікові нові округлі форми зірки припали до смаку.

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