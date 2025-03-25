Александр Педан показал красавицу-дочку

Український артист зворушливо привітав доньку з її 20-м днем народження.

https://glavred.net/starnews/aleksandr-pedan-pokazal-krasavicu-dochku-10650185.html Посилання скопійоване

Олександр Педан із красунею-донькою / Колаж Главред, фото Instagram/pedanos та pedanlera

Коротко:

Що написав Олександр Педан

Який вигляд має його донька

Український шоумен Олександр Педан, який слідом за своєю старшою донькою Валерією вирішив здобувати вищу освіту, похизувався своєю красунею-донькою.

На своїй сторінці в Instagram, артист поділився фотографією, на якій він позує разом із Валерією.

відео дня

Донька Олександра Педана виросла справжньою красунею / Фото Instagram/pedanlera

"Лерусі 20! Несподівано швидко, але неймовірно кайфово пролетів час. Завжди пишався і буду радіти твоїм успіхам. Люблю безмежно", - написав батько.

До слова, дівчина також веде свою власну сторінку, яка виглядає дуже естетично і по-блогерськи професійно.

Донька Олександра Педана виросла справжньою красунею / Фото Instagram/pedanlera

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що український шоумен Олександр Педан, слідом за своєю старшою дочкою Валерією, вирішив здобувати вищу освіту. Для себе він обрав спеціальність "Публічне управління".

Раніше також син ведучого Олександра Педана на знімальний майданчик нового сезону шоу "Я люблю Україну" прийшов із класом, щоб зірковий тато показав усю "кухню" телебачення зсередини.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олександр Педан? Олександр Педан - український ведучий і конферансьє. Колишній гравець КВК (Стильний вітер, TM-TV, Три товстуни). Найвідоміший своєю роботою в проєктах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред