Зірка "Кріпосної" зізналася, чому не вийшла заміж за батька своєї доньки

Стисло:
- Анна Сагайдачна не перебуває в офіційному шлюбі з чоловіком, від якого народила другу дитину
- Артистка пояснила, чому так вийшло
Українська акторка Анна Сагайдачна в листопаді 2024 року розповіла про другу вагітність, а вже на початку грудня знову стала мамою. У артистки народилася донька.
У нещодавньому інтерв'ю для Слави Дьоміна Сагайдачна зізналася - батька дівчинки зустріла незабаром після того, як розлучилася з татом її першого сина Тимура. Стосунки розвивалися дуже стрімко, і дитину від нового обранця, якого акторка приховує, вона була готова народити, а до нового шлюбу - ні.
"Наразі не заміжня. Пропозицію я отримала фактично одразу, коли ми познайомилися. Тобто я отримала документ про розлучення й ми почали зустрічатися. І він одразу мені сказав, що шукав мене все життя. А потім запитав, чому (не одружитися - прим. редактора). А я щойно розлучилася", - згадує Анна.
Зараз зірка серіалу "Кріпосна" вже готова прийняти пропозицію нового обранця, якщо така буде. Щоправда, з форматом урочистості Анні Сагайдачній поки визначитися складно. "До заміжжя, думаю, готова. Але не уявляю в якому це має бути форматі. Мені не хотілося, щоб це було щось велике, але й не хочеться просто так піти (розписатися - прим. редактора). Хочеться, щоб це була подія, хай і з найближчими", - зазначає акторка.
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Хто така Анна Сагайдачна?
Анна Сагайдачна - українська акторка кіно, телебачення та дубляжу. Найбільш відома ролями в серіалах "Червона королева", "Кріпосна", "40+, або Геометрія кохання" тощо.
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