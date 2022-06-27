Наталія Могилевська зізналася у своїх кровожерливих фантазіях про Путіна: "Я непогано роблю це"

Зустріч із главою країни-агресора уявляється співачці досить чітко.
46-річна співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталія Могилевська в інтерв'ю для Фактів відповіла на питання, над яким замислюється кожен українець щодня вже більше чотирьох місяців.
Артистка розповіла, що якби їй випала можливість зустрітися з Володимиром Путіним, президентом країни-агресора Росії, вона б не стала витрачати час на порожню балаканину. У неї для президента-тирана припасено щось набагато краще.
"Ворога потрібно просто вбивати. Мовчки, без ненависті, спокійно та контрольним у голову. Я непогано стріляю, і думаю, що знищила б його мовчки – це стосується і людей біля нього. Адже йому на зміну може хтось прийти",- холоднокровно заявила Могилевська.
При цьому співачка не стала розмінюватися на дрібниці, і з усієї можливої зброї вибрала "важку артилерію": "Краще це зробити за допомогою вогнемету або навіть танка. Щоб знищити одразу весь режим".
Могилевська зізналася, що, безумовно, дякує долі, за те що війна звела її з новим коханим, однак прощати окупантам на чолі з Путіним їх звірства не має наміру.
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Раніше Наталія Могилевська розповіла про складнощі в спілкуванні з родичами з Росії, які зомбовані рашистской пропагандою.
Також співачка розповіла, що у Маріуполі під обстрілами загинуло її дитинство в особі її рідного дядька, до якого вона часто приїжджала на літо.
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