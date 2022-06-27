УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Наталія Могилевська зізналася у своїх кровожерливих фантазіях про Путіна: "Я непогано роблю це"

27 червня 2022, 03:14

Зустріч із главою країни-агресора уявляється співачці досить чітко.

false
Наталія Могилевська розповіла, що б зробила з Путіним при зустрічі / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

46-річна співачка, композитор, продюсер і Народна артистка України Наталія Могилевська в інтерв'ю для Фактів відповіла на питання, над яким замислюється кожен українець щодня вже більше чотирьох місяців.

Артистка розповіла, що якби їй випала можливість зустрітися з Володимиром Путіним, президентом країни-агресора Росії, вона б не стала витрачати час на порожню балаканину. У неї для президента-тирана припасено щось набагато краще.

"Ворога потрібно просто вбивати. Мовчки, без ненависті, спокійно та контрольним у голову. Я непогано стріляю, і думаю, що знищила б його мовчки – це стосується і людей біля нього. Адже йому на зміну може хтось прийти",- холоднокровно заявила Могилевська.

При цьому співачка не стала розмінюватися на дрібниці, і з усієї можливої зброї вибрала "важку артилерію": "Краще це зробити за допомогою вогнемету або навіть танка. Щоб знищити одразу весь режим".

Могилевська зізналася, що, безумовно, дякує долі, за те що війна звела її з новим коханим, однак прощати окупантам на чолі з Путіним їх звірства не має наміру.

читайте також"Прийняла найкрасивіше рішення в житті": Наталія Могилевська заінтригувала великими змінами

Раніше Наталія Могилевська розповіла про складнощі в спілкуванні з родичами з Росії, які зомбовані рашистской пропагандою.

Також співачка розповіла, що у Маріуполі під обстрілами загинуло її дитинство в особі її рідного дядька, до якого вона часто приїжджала на літо.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Наталія Могилевська Могилевська новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:10

"Я не патріот": Чехова вразила заявою після повернення в Росію

03:50

Українська "дівчина Бонда" Ольга Куриленко засліпила фанатів красою в прозорій сукні

03:28

Розкрито останні слова Юрія Шатунова перед смертю

03:14

Наталія Могилевська зізналася у своїх кровожерливих фантазіях про Путіна: "Я непогано роблю це"

03:10

"Знущання - співати про Росію": Пол Маккартні підтримав Україну і відмовився від Back in the U. S. S. RВідео

Реклама
02:58

Буде як новий: як відмити будь-які плями з дивана

02:40

Ніколи не постаріє: 57-річна Елізабет Херлі прокотилася на велосипеді в кричущому бікіні

02:06

Гарячі цукерки: Мадонна показала фото в обіймах старшої доньки

01:40

Як виростити урожай в 100 кг огірків: проста лимонна кислота створить диво на городіВідео

01:32

Є тільки один спосіб змусити Путіна і російську армію поступитися - західний військовий експертВідео

00:25

"Влучання. Згоріла багатоповерхівка": російські окупанти знищили квартиру Андрія Бєднякова

00:22

Гороскоп на сьогодні, 27 червня 2022: Тільцям - важливі події, Дівам - вдалі покупки, Рибам - грошове везінняВідео

00:05

Україну розжарить до +37º: синоптик назвав терміни нестерпного пеклаВідео

26 червня, неділя
23:51

"Всіх знайдемо": Зеленський пригрозив росіянам, які забезпечують запуски ракети по УкраїніВідео

23:31

Вибухи складів зброї та нафтобаз: бійців спецзагону ЗСУ закидають у РФ - The TimesВідео

23:08

Прикмети на 27 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:03

"Готуємося до гіршого": Жданов пояснив, чому влада не робить заяв про можливе вторгнення БілорусіВідео

22:51

Гороскоп на липень 2022 для Близнюків: чого чекати у фінансах, роботі й здоров'їВідео

22:48

Шойгу злякався: журналіст висміяв фарс з "візитом" глави МО РФ на ДонбасВідео

22:21

За сальний жарт про жінок у ЗСУ український комік поплатився кар'єроюВідео

Реклама
22:21

Вантаж 200 для Калінінграда: ЗСУ знищили підполковника-морпіха РФВідео

21:53

Путін готується відкрити другий фронт: ЗМІ розповіли про нараду з питання нової війниВідео

21:44

Великобританія і Франція посилять військову підтримку України — ДжонсонВідео

21:23

Блінкен жорстко "припечатав" Путіна: провалив свої стратегічні цілі в УкраїніВідео

21:17

Євросоюз може запровадити санкції на російське золото - Шарль МішельВідео

20:59

Радикальна відповідь на ракетний тероризм: демілітаризація європейської частини РФ – РезніковВідео

20:51

Путін планує виїхати з Росії: це вперше з початку повномасштабної війни в Україні

20:27

Окупанти отримали по зубах на Херсонщині: ЗСУ відбили атаку, ворог відступивВідео

20:16

Ходять в рейди по ринках: в окупованому Ізюмі росіяни створили "народну міліцію" - ЗМІВідео

19:55

"Результати уточнюють": у ЗСУ натякнули на новий ракетний удар по окупантах на ЗміїномуВідео

19:52

"Велика сімка" буде безстроково допомагати Україні грошима - BloombergВідео

19:32

Немає там червоної кнопки: військовий експерт розвіяв міфи про "ядерну валізку" ПутінаВідео

19:28

Алігатора "випатрав" Іглою: десантник ЗСУ збив ударний вертоліт РФВідео

19:28

Доленосні зміни, щастя в любові і грошове везіння: 3 знака можуть очікувати найближчим часомВідео

19:22

На Херсонщині окупанти влаштували стрілянину по своїх же, щоб швидше втекти до РосіїВідео

19:12

У МВС назвали три причини відновлення окупантами варварських обстрілів українських містВідео

19:03

РФ готує диверсантів у Білорусі: їх хочуть перекинути в Україну - ГенштабВідео

18:50

ЗСУ розгромили ворога на Донбасі: штурм РФ провалився, в окупантів великі втратиВідео

18:30

Настю Каменських дорікнули в лицемірстві через ролик про довоєнну УкраїнуВідео

18:26

Нападе - не нападе: що відомо про білоруську армію диктатора Лукашенка

Реклама
18:25

Пентагон до середини липня передасть ЗСУ ще чотири РСЗВ HIMARSВідео

18:19

"Поїхали на Донбас": Шатунов збирався воювати проти українців - директор співака

17:58

Ракета пробила п'ятиметрову дірку: у РФ поскаржилися на новий обстріл "вишок Бойка"

17:47

У Росії зійшов з рейок потяг з боєприпасами: на місце події прибули ФСБ-шники

17:42

"Покажемо наші м'язи": лідери G7 висміяли "мачо-фотосесії" ПутінаВідео

17:17

Нова карта боїв в Україні від британської розвідки: ворог зайняв Сєвєродонецьк, а ЗСУ біля Херсона

17:09

РФ вдарила ракетами по Києву: кількість постраждалих збільшилась - КличкоВідео

16:36

Очей не відірвати: топ-5 найкрасивіших знаків зодіакуВідео

16:33

"Розбили в пух і прах": окупанти відмовляються воювати, бо бояться ЗСУ - перехоплення розмовиВідео

16:31

"Це варварство": Байден жорстко відреагував на обстріл Києва ракетами РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти