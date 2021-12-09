"Це круто. Це, напевно, єдиний сенс": Руслана заговорила про вагітність і материнство

Руслана Лижичко мріє про дитину / instagram.com/ruslana.lyzhychko

У жовтні 2021 року співачка Руслана Лижичко вперше натякнула на швидке поповнення в родині.

За 25 років шлюбу з менеджером і продюсером Олександром Ксенофонтовим артистка так і не обзавелася потомством. В інтерв'ю для Алесі Бацман вона зізналася, що раніше діти не були її пріоритетом.

Зараз 48-річна Лижичко впевнена, що сім'я і народження дитини - головне в житті кожної людини. Вона навмисно заявила про свою нову мету публічно - щоб надихнути себе і всіх тих, хто сумнівається, на рішучі дії.

"Зараз, попри все, я думаю, скільки б ще попереду не було проєктів чи бурхливих подій, я озвучила, що дійсно хочу мати дитину. Я хочу щоб дівчата надихнулися зараз моїми словами, і подбали перш за все за те, щоб народити. Це круто. Це, напевно, єдиний сенс. І сильнішого за це не буде ніколи і нічого",- розповіла Руслана.

Вона також підкреслила, що дитячому питанню зараз приділяє дуже багато часу, тому що знає, як її чоловік мріє про появу дитини. Між тим, варіант з усиновленням пара поки не розглядає, так як вони не хочуть "чужим" малюком заповнювати порожнечу від відсутності власного.

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