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"Це хитра схема": Пугачова і Галкін вирішили "надути" Росію

17 вересня 2022, 10:38

Алла Пугачова і Максим Галкін задумалися про своє майбутнє після цькування на батьківщині.

Алла Пугачова, Максим Галкін
Пугачова і Галкін вирішили "надути" Росію / instagram.com/alla_orfey/

Співачка Алла Пугачова не так давно повернулася на батьківщині. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

Адвокат Андрій Альошкін певен, що у Алли Борисівни накопичилися справи по нерухомості.

"Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з Росії поки не поїде. Можливо, це хитра схема - Пугачова приїхала рятувати нерухомість", - висловився адвокат.

Правозахисник розповів, що податковими резидентами визнаються фізичні особи, які перебували в Росії не менше 183 календарних днів протягом 12 наступних поспіль місяців. Ці дні можуть йти з перервами, головне, щоб в цілому їх було не менше.

"Втрата резидентства - це серйозна історія, тому що податкових відрахувань ніяких немає, і відсоток вище платити по всій нерухомості. У Пугачової і Галкіна є і автомобілі, і будинки, і горезвісний замок. Якщо шоумен перестане бути резидентом, то обслуговування замку збільшиться в рази. Можливо, гумористу доведеться навіть його продати, тому що утримувати його він не зможе. Думаю, він надіслав Аллу Борисівну переписати на себе замок, щоб платити податки по-старому", - пояснив експерт.

Раніше російський пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян вирішив приєднатися до цькування Алли Пугачової, яка минулого тижня повернулася до РФ. Режисер підтримав ще одного пропагандиста Володимира Соловйова.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова Максим Галкин
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