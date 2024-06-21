"Це було його рішення": Олена Зеленська розповіла про труднощі у стосунках із Володимиром Зеленським

Перша леді України Олена Зелен ська вже не вперше розповіла, що ніколи не мріяла бути дружиною президента.
В інтерв'ю для The Telegraph Зеленська зазначила, що через зайнятість Володимира Зеленського вона не завжди може провести з ним час, тому дуже сумує.
"Це було його рішення, і мені довелося вибирати, працювати дружиною президента або піти в тінь. Я обрала перший варіант. Коли ви робите вибір стати активним, ви ставитеся до цього, як до роботи, тепер це моя робота", - сказала перша леді.
До того ж зараз у пари зовсім немає часу на сварки, тому останнім часом вони взагалі не сперечаються одне з одним.
"Сім'я потребує нормального життя, дітям потрібен батько частіше, ніж вони можуть дозволити собі бачитися з ним, і він втомився від такого способу життя. Ми не втомлюємо одне одного, ми сумуємо одне за одним", - підкреслила Олена.
Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
Олена Зеленська - останні новини за темою
Зазначимо, раніше Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров'я Данії Софі Ледевідвідала Київську обласну дитячу лікарню в Боярці. Для зустрічі з Софі Леде, а також із данськими та українськими медичними працівниками, Зеленська підібрала стриманий образ - у міру діловий, але елегантний.
А також Олена Зеленська висловилася про людей, які кажуть, що втомилися від війни, і про повернення українських біженців.
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