Від "сірої мишки" до ікони стилю: що ви не знали про Олену Зеленську

Главред зібрав маловідомі факти про жінку, яка підкорила не тільки серце президента Володимира Зеленського, а й увесь світ.

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Олена Зеленська 6 лютого відзначає свій 45-й день народження / Колаж Главред, фото: president.gov.ua,

Олена Зеленська 6 лютого відзначає свій 45-й день народження. Вона навіть не припускала, що стане наймолодшою першою леді України. Ба більше, вона всіляко уникала публічного життя, але в підсумку стала іконою стилю.

Главред зібрав маловідомі факти про жінку, яка підкорила не тільки серце президента Володимира Зеленського, а й увесь світ.

З Володимиром Зеленським вона навчалася в одній школі, але в паралельних класах, проте майбутнє подружжя не знало навіть імен одне одного.

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Вони познайомилися вже після того, як закінчили школу. Тоді обоє вже були студентами й навчалися в різних інститутах. А Володимир побачив юну Олену просто на вулиці з касетою "Основний інстинкт" у руках. Це і стало приводом, щоб познайомитися.

Весілля Олени та Володимира Зеленських / Фото: соцмережі

Пара 8 років не наважувалася на весілля, та після того, як вони пішли до кінотеатру та подивилися чуттєвий фільм, Володимир все ж таки вирішив попросити в коханої руку та серце. Бо хотів мати сім'ю просто як у тому кіно. Весілля зіграли вже 2003 року.

Завжди була в тіні

За освітою вона архітекторка, але не займалася цією професією. Захоплена гумористичним жанром, Олена почала писати сценарії для виступів команди чоловіка, який з молодості брав участь у КВК.

Від самого початку кар'єри Володимира Зеленського як шоумена Олена брала активну участь у його творчій діяльності, але вона ніколи не з'являлася на сцені.

Спочатку вона допомагала створювати стендапи для його виступів у КВК, потім стала сценаристом "Квартал 95". Також їй приписують створення образу Василя Голобородька у фільмі "Слуга народу".

Захопила весь світ

Цікаво, але Олена була проти рішення свого чоловіка балотуватися на пост президента України. Ба більше, довгий час вона навіть не знала про це.

Перша леді говорила, що не любить бути в центрі уваги. Свою сторінку в Instagram вона почала вести тільки після перемоги Володимира Зеленського на виборах і відразу стала предметом для обговорень.

"Якби було б можливо, я б хотіла займатися тим, чим займалася. З іншого боку, мені кажуть: є ж перші леді, які створюють фонди і займаються благодійністю. Чесно, я хотіла б бути відсутньою. Як вийде. Будемо думати, говорити. Можливо, тут є зобов'язання, які неможливо на когось перекласти", - говорила Олена Зеленська.

Цим вона і зайнялася. Вона активно вела суспільно-політичну діяльність, здійснювала візити за кордон, а 2019-го дружина президента з'явилася на обкладинці журналу Vogue.

Олена Зеленська на обкладинці Vogue / vogue.ua

У 2023 році перша леді України увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times. Як зазначила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка написала колонку про першу леді України, найбільше в Олені Зеленській її захоплює чесність.

Олена Зеленська / Фото: instagram.com/olenazelenska_official/

Каллас впевнена, що перша леді України стала світовим символом стійкості, як і її чоловік.

Крім того, одне з найавторитетніших видань США - журнал TIME - заніс першу леді України Олену Зеленську до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року.

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