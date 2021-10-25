Русифікація виконана: Путін задарував Наталію Орейро та її сина російським громадянством

Наталія Орейро - офіційно громадянка РФ / скріншот

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 25 жовтня, присвоїв громадянство РФ уругвайській артистці Наталії Орейро. За даними ТАСС, російський паспорт отримав і її дев'ятирічний син Мерлін Атауальпа.

"Прийняти до громадянства Російської Федерації наступних осіб: Орейро Іглесіас Наталія Маріса, яка народилася 19 травня 1977 р.в Уругваї, з сином Мольо Орейро Мерліном Атауальпою, що народився 26 січня 2012 р. в Аргентині", - зазначено в тексті документу.

Орейро ще в 2019 році заговорила про отримання російського паспорта. Це прозвучала як жарт у програмі Івана Урганта "Вечірній Ургант".

Але вже влітку наступного року стало відомо, що вона подала документи на отримання російського громадянства.

На той момент російський продюсер Йосип Пригожин припустив, що Орейро в Росії сподобалося "м'яке оподаткування і сентиментальність росіян".

Реклама

Нагадаємо, Орейро випустила кліп на пісню "United by love" - присвячений світовій футбольній першості в Росії. У ролику вона танцювала, зокрема, на голові з кокошником (традиційним російським жіночим головним убором).

Головне з життя Наталії Орейро

Світову славу їй принесла головна роль в аргентинському серіалі "Дикий ангел".

У 2011 році вона стала номінанткою премії Latin Grammy в категорії "Кращий жіночий вокальний" поп-альбом і послом доброї волі ЮНІСЕФ в регіоні Ріо-де-Ла-Плата (Аргентина і Уругвай).