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Ще один удар: 64-річна Мадонна оплакує смерть близької людини

27 лютого 2023, 21:22
Нещодавно поп-ікона пережила розставання з бойфрендом, тепер з її життя пішов більш важливий чоловік.
Мадонна
Помер старший брат Мадонни - Ентоні Джерард Чікконе / ua.depositphotos.com

У родині американської співачки Мадонна трапилася трагедія - помер її старший брат, Ентоні Джерард Чікконе. У родині завжди були напружені стосунки: Сільвіо (батько артистки) з матір'ю Мадж завів шістьох дітей (співачка була третьою, і першою - дівчинкою), після смерті першої дружини він знову одружився, і у нього з'явилося ще троє малюків.

Мадонна, яка в п'ять років втратила матір, важко переживала її смерть, і доставляла родині чимало клопоту - успішність дівчинки завжди була на висоті, а ось її вільний характер змушував сусідів Чікконе шепотітися у них за спиною.

І якщо співачку завжди тягнуло до богеми, Ентоні з юних років був відчайдушним гулякою, на роботі довго не затримувався через пияцтво і врешті-решт став звичайним волоцюгою. При цьому від допомоги зіркової сестри він завжди відмовлявся, посилаючись на власну гордість і нелюбов родичів.

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Схоже, жага до скандалів у Чікконе в крові - Ентоні рідко давав інтерв'ю, але іноді дозволяв собі різкі висловлювання. Так, в 2011 році після чергової реабілітації (гроші на які, як правило, знаходила Мадж), він заявив: "Я нуль в їхніх очах - не людина. Я - ганьба. Якби я замерз до смерті, моя сім'я, ймовірно, не знала б про це і не хвилювалася б про це протягом шести місяців. Я ніколи не любив її (Мадонну - прим. редактора), вона ніколи не любила мене. Ми ніколи не любили один одного".

Проте знайшлися і ті, хто сумує через відхід 66-річного брата співачки. Наприклад, чоловік Мелані Чікконе, молодшої сестри Мадонни, музикант на ім'я Джо Генрі. Він і повідомив громадськості про смерть Ентоні на своїй сторінці в Instagram, опублікував зворушливу епітафію та фото чоловіка.

"Мій зять, Ентоні Джерард Чікконе, вчора ввечері покинув цей земний світ. Я знаю його з 15 років, весни нашого життя в Мічигані, з якої пройшло так багато років. Ентоні був складним персонажем; і Бог знає: ми заплуталися в моментах, як вміють справжні брати. Але я любив його і розумів його краще, ніж іноді хотів показати. Але біди зникають; а сім'я залишаеться - з руками, простягнутими через стіл. Прощай, брат Ентоні. Я хочу думати, що Бог, у якого вірила твоя благословенна мати (як і моя), тримає її там, чекаючи прийняти тебе. Принаймні, сьогодні ніхто не зневірить мене в цьому видінні", - пише зять загиблого.

Ентоні Джерард Чікконе
Помер старший брат Мадонни - Ентоні Джерард Чікконе / instagram.com/joehenrymusic

Що стосується Мадонни, в соціальних мережах вона ні словом не обмовилася про смерть брата. Однак пост Джо Генрі лайкнула. У коментарях ніхто не засуджує співачку за мовчання - зрештою вона, як людина, має право сумувати без сторонніх очей, звернених на її втрату.

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Заснування: Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Також у ЗМІ повідомили про смерть канадського актора Джорджа Робертсона, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія.

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