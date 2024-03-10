"Ще один Кошмал! Я щаслива": зірка "Сватів" повідомила про поповнення в родині

Анна Кошмал емоційно поділилася новиною про радісну подію.

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Анна Кошмал розповіла, що в її родині з'явилася ще одна людина / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал у 2018 році народила сина, і, всупереч щільному графіку виступів, завжди знаходить час на турботу про дитину. Міша часто з'являється в її блозі в Instagram - артистка із задоволенням ділиться пам'ятними моментами з життя свого чада.

Тому сім'я для Кошмал, а особливо поява в ній нових облич, дуже її радують. Так сьогодні зірка повідомила, що на світ з'явився ще один Кошмал - у її брата з'явився син.

"Вчора я стала тітонькою, в мене народився племінник. Мій брат став татом, а я щаслива! Плюс ще один Кошмал. Тож приймаю вітання", - розповіла Анна в сторіс.

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Про свого брата Анна Кошмал раніше практично нічого не розповідала. Відомо, що чоловік старший за акторку. Його звуть Сергій і він працює програмістом. Подробиць про племінника, поява якого так потішила Анну, вона також поки не повідомила.

Анна Кошмал розповіла, що в її родині з'явилася ще одна людина / instagram.com/smorkovkina

Хто така Анна Кошмал? Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

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