УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ще один Кошмал! Я щаслива": зірка "Сватів" повідомила про поповнення в родині

Анна Підгорна
10 березня 2024, 18:37
Анна Кошмал емоційно поділилася новиною про радісну подію.
Анна Кошмал із сином
Анна Кошмал розповіла, що в її родині з'явилася ще одна людина / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал у 2018 році народила сина, і, всупереч щільному графіку виступів, завжди знаходить час на турботу про дитину. Міша часто з'являється в її блозі в Instagram - артистка із задоволенням ділиться пам'ятними моментами з життя свого чада.

Тому сім'я для Кошмал, а особливо поява в ній нових облич, дуже її радують. Так сьогодні зірка повідомила, що на світ з'явився ще один Кошмал - у її брата з'явився син.

"Вчора я стала тітонькою, в мене народився племінник. Мій брат став татом, а я щаслива! Плюс ще один Кошмал. Тож приймаю вітання", - розповіла Анна в сторіс.

відео дня

Про свого брата Анна Кошмал раніше практично нічого не розповідала. Відомо, що чоловік старший за акторку. Його звуть Сергій і він працює програмістом. Подробиць про племінника, поява якого так потішила Анну, вона також поки не повідомила.

Анна Кошмал
Анна Кошмал розповіла, що в її родині з'явилася ще одна людина / instagram.com/smorkovkina

Хто така Анна Кошмал?

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

Раніше українська ведуча Соломія Вітвіцька вперше публічно прокоментувала свій роман з бойфрендом-військовим, і розповіла про складнощі стосунків під час повномасштабної війни.

Також стало відомо, що "мама Вєрки Сердючки", акторка Інна Білоконь вперше стане бабусею. Її єдина донька показала ніжне фото на останніх термінах вагітності.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ганна Кошмал
Реклама

Головне за день

Дощ і штормовий вітер: Україну накриває серйозна негода

Дощ і штормовий вітер: Україну накриває серйозна негода

19:11 Синоптик
Колону спалили разом з окупантами: на півдні розгромили штурмовиків РФ

Колону спалили разом з окупантами: на півдні розгромили штурмовиків РФ

19:05 Україна
Кулеба жорстко відповів Франциску на скандальну пропозицію щодо "білого прапора"

Кулеба жорстко відповів Франциску на скандальну пропозицію щодо "білого прапора"

18:12 Україна
Всі головні новини

Популярне

Астролог назвав рік закінчення війни: Піде з життя той, хто зацікавлений у воєнних діях 7472

Астролог назвав рік закінчення війни: "Піде з життя той, хто зацікавлений у воєнних діях"

Трусити буде 6 днів: Україну накрила дуже сильна магнітна буря 4052

"Трусити" буде 6 днів: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

РФ обрала нову ціль на півдні: у ЗСУ назвали, який населений пункт під загрозою 2614

РФ обрала нову ціль на півдні: у ЗСУ назвали, який населений пункт під загрозою

Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду 2457

Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

Останні новини

19:27

"Не убий": Папа римський не знає, про що говорить

19:11

Дощ і штормовий вітер: Україну накриває серйозна негода

19:05

Колону спалили разом з окупантами: на півдні розгромили штурмовиків РФВідео

18:39

Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо: надихається Угорщиною

18:37

"Ще один Кошмал! Я щаслива": зірка "Сватів" повідомила про поповнення в родині

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:12

Кулеба жорстко відповів Франциску на скандальну пропозицію щодо "білого прапора"

18:09

Військовим можуть подвоїти "бойові": депутат розповів про ідею Сирського

18:04

Наступ РФ видихається, ворог перекидає резерви під велике місто - генерал

17:21

Зʼявилась відповідь ще одного члена НАТО щодо відправки в Україну військ

Реклама
17:19

Зірка шоу "Ліга Сміху" Віктор Розовий уперше одружився та показав обраницю

17:08

Зачистка на півдні: Сили оборони України розширюють плацдарм на Лівобережжі

17:06

Що потрібно зробити з гаманцем 11 березня, щоб подвоїти дохід: важливі прикмети

16:51

США готували відповідь на ядерну атаку РФ по Україні: у NYT повідомили деталі

16:11

Полювання на літаки РФ: знижується кількість авіаударів ворога на лінії фронту – ЗСУ

15:59

РФ почала бити по Україні новою потужною зброєю: в CNN попередили про небезпеку

15:52

ВМС: росіяни вже шостий день не виводять свої судна в акваторію Чорного моря

15:40

Кенсингтонський палац показав перше офіційне фото Кейт Міддлтон після операції

15:24

Як за 15 хвилин знищити бур’ян та мох на подвір'ї: фахівці поділились лайфхаком

15:10

Напій вийде гірким: експерти назвали найбільшу помилку під час заварювання чаю

15:09

Підірвали ЗРК і "покришили" сотні росіян: генерал розповів про потужний удар ЗСУ

Реклама
14:56

У Латвії відповіли Папі після слів понтифіка про "білий прапор" для України

14:29

"Інженю на кухні": рецензія на фільм "Смак свободи"Відео

14:10

Україна прискорено посилює оборону на фронті: у розвідці Британії назвали причину

13:59

S&P прогнозує Україні дефолт за зовнішніми боргами

13:31

Віталій Козловський уперше стане батьком - ЗМІ

13:18

У 2024 році Україна змінить хід війни: екс-командир "Айдару" назвав дві важливі умови

13:15

Привітання з Масляною - красиві слова та картинки

13:11

Астролог назвав рік закінчення війни: "Піде з життя той, хто зацікавлений у воєнних діях"

12:26

Міс Світу-2023: яке місце посіла учасниця з України Софія Шамія

12:17

У низці областей РФ "неспокійно": пишуть про вибухи на нафтобазі й газопроводі

11:59

Росіяни заявили про знищення Patriot в Україні: в ISW розповіли правду

11:48

"Це усі знають, але бояться сказати": Кулеба про ідею Макрона щодо військ Заходу в Україні

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 березня

10:41

"Весь фронт у вогні": росіяни масово застосовують фугасні авіабомби під Бахмутом

10:38

Україну накриє сніг і вріже -8 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

10:12

Кулеба розкрив, що може статись із країнами Балтії у разі нападу РФ

09:39

Гороскоп на тиждень з 11 до 17 березня: Овнам - ідилія в сім'ї, Рибам - похід до лікарні

09:33

Які фільми подивився б Тарас Шевченко, якби жив у наш час: добірка від Київстар ТБ

09:23

Багато хто мріяв би про таке "заслання", як у ЗалужногоПогляд

09:12

Були "прильоти" у двох областях: стали відомі наслідки нічної атаки РФФото

Реклама
08:55

"Не капітуляцію, а перемир'я": у Папи Римського спростували слова про "білий прапор"

08:53

Гороскоп на завтра 11 березня 2024: Овнам - важлива угода, Левів підведе шлунок

08:30

РФ вночі атакувала Україну 39 дронами і 4 ракетами: збити вдалося не все

08:26

Китайський гороскоп на 11 березня: Щуру - сильні почуття, Мавпі - зневіра

07:45

РФ розконсервувала до 40% резервів танків: в ISW розповіли про серйозну проблему окупантів

06:02

Що ж усе-таки робити росіянам 17 березняПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 11 секунд знайти Ейфелеву вежу

04:20

Навіщо досвідчені господині кладуть тенісні м'ячі в пралку: відповідь знають одиниці

02:52

Вагітна Джамала елегантно натякнула на стать третьої дитини

02:30

Плавлений сир у домашніх умовах: простий рецепт смачної та корисної закускиВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти