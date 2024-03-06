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Соломія Вітвіцька вперше публічно оцінила свій роман із військовим

Дмитро Відоменко
6 березня 2024, 17:05
Відома телеведуча Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала свої нові романтичні стосунки з військовим Олексієм Ситайлом.
Вітвіцька, роман
Соломія Вітвіцька перебуває у стосунках із воїном ЗСУ Олексієм Ситайлом / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше публічно прокоментувала для проєкту "ЖВЛ" свої нові романтичні стосунки - з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом.

Обранець ведучої був раніше головою одного з районних судів Сумської області, а зараз воює з російськими окупантами в лавах ЗСУ.

Дівчина, з грудкою в горлі від стримування сліз, зізналася, що оскільки її коханий служить, то вони не можуть бачитися так часто, як того хотілося б їй.

"У мене коханий служить у Збройних силах. У нас немає можливості зараз бачитися. Це коли такі початкові, дуже романтичні стосунки, це складно. Я дуже чекаю його з перемогою, я дуже чекаю його вдома. Але, поки немає можливості бачитися. Але є дзвінки, є "++", є відео. Дай бог здоров'я тій людині, яка придумала відеозв'язок", - сказала телеведуча.

Хто така Соломія Вітвіцька?

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше актриса Наталі Портман дала різкий коментар щодо чуток про розлучення з чоловіком-зрадником, хореографом Бенжаменом Мільп'є. Його невірність була розкрита влітку 2023 року.

Також стало відомо, що співак Валерій Меладзе скоро стане дідом. Артист - багатодітний батько, але онук чи онука, які з'являться на світ уже зовсім скоро, будуть для нього першими.

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Соломія Вітвіцька новини шоу бізнесу
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