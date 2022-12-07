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Олена Зеленська стала найвпливовішою жінкою світу 2022 року за версією BBC - у списку ще 7 українок

7 грудня 2022, 12:35
Крім того звання удостоєна Алла Пугачова.
Олена Зеленська, Алла Пугачова
Олена Зеленська стала однією з найвпливовіших жінок світу 2022 року за версією BBC / instagram.com/olenazelenska_official, instagram.com/alla_orfey

Протягом останніх 10 років видання BBC складає список 100 жінок року, які надихають своїми діяннями і впливом жінок по всьому світу. Жінка року 2022 має символічне, ювілейне значення, тому у відборі діячок брали участь і редакція видання, і жінки, які раніше отримували це звання.

Так, озираючись на минуле десятиліття, на той успіх, якого досягли жінки по всьому світу в питанні захисту своїх прав та свобод, в список "100 впливових жінок року" увійшли політичні та громадські діячки, активістки, які брали участь у вирішенні світових конфліктів - від протестів в Ірані, до війни в Україні.

До списку увійшла перша леді України Олена Зеленська, як головний популяризатор української культури та освітлювач проблем, з якими стикається наша країна, для світової громадськості. Вона і до повномасштабної війни багато уваги приділяла здоровому розвитку жінки в суспільстві, а зараз сконцентрувалася на забезпеченні психічного і психологічного здоров'я жінкам і дітям в умовах війни.

Своє місце в списку "найвпливовіших" зайняла і Алла Пугачова - цариця російської поп-музики і культурна ікона, як її назвало видання. Звання BBC присвоїло артистці за відкриту незгоду з війною в Україні, а також роботу над підвищенням обізнаності про домашнє насильство.

Також до списку увійшли такі українські жінки: журналістка Христина Бердинських, юристка Олександра Матвійчук, педіатр Ірина Кондратова, парамедик Юлія 'Тайра' Паєвська, правозахисниця людей з інвалідністю Юлія Сачук, математик Марина В'язовська і політик та волонтер-медик на передовій Яна Зінкевич.

Крім того звання "найвпливовіших" удостоєні акторки Пріянка Чопра і Сельма Блер, співачка Біллі Айліш, політик Урсула фон дер Ляйнен та жінки Ірану, які на знак протесту проти носіння хіджабу обрізали волосся.

Раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2022 року. Ним став один з хедлайнерів Кіновсесвіту Marvel, який домагався цього титулу протягом останніх трьох років.

Також People назвав громадських і культурних діячів, гідних звання "Людина 2022 року". Серед переможців номінації виявилася українка

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