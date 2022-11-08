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Капітан Красунчик: названо найсексуальнішого чоловіка 2022 року

8 листопада 2022, 12:16

Актор вже зневірився коли-небудь отримати цей титул, але новий рік приніс йому довгоочікуваний сюрприз.

Кріс Еванс
Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком у 2022 році / instagram.com/chrisevans

Американський актор, відомий за роллю Капітана Америка в кіновсесвіті Marvel, Кріс Еванс протягом останніх трьох років ставав головною темою для жартів, коли мова заходила про рейтинг журналу People "Найсексуальніший чоловік року".

Йому пророкували титул в 2020 році, але актор поступився ним Майклу Б. Джордану. У 2021 році всі були впевнені - ну тепер точно "супергерой" Еванс стане "найсексуальнішим", але і тут його чекала невдача - його обскакав на фініші старший за нього на 12 років актор Пол Радд.

І, нарешті, у 2022 році People змилувалися над Капітаном Америкою, і визнали його зовнішню привабливість гідною титулу "Найсексуальнішого чоловіка 2022 року".

"Моя мама буде така щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це (титул "найсексуальнішого" - прим. редактора) - те, чим вона дійсно зможе похвалитися", - зі сміхом зазначає Еванс.

Що ж стосується себе, він поки не звик до нового звання, і поки не знає, як насправді до нього ставитися. "Напевно, це те, на що, коли я стану старим і обвислим, я зможу озирнутися і сказати: "Я пам'ятаю тоді..." Але мені пощастило, що я брав участь в цій дискусії в будь-якій якості", - розповідає актор.

Раніше стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

Також узами шлюбу себе зв'язала Лена Хіді, Серсея з Гри престолів-таємне весілля із зіркою серіалу Озарк вона зіграла в Італії, в оточенні друзів і своєї кіносім'ї.

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