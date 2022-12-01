Люди 2022 року за версією журналу People - серед переможців номінації опинилася українка

Люди 2022 року за версією журналу People / instagram.com/people

Відомий журнал People в кінці кожного року протягом більше трьох десятиліть підводить підсумки, і визначає людину року за роботу над благодійними ініціативами.

Так, за підсумками 2022 року тижневик визначив цілих чотирьох людей, гідних, на думку редакції, цього звання. Результати до виходу першого грудневого номера People в продажу з'явилися на офіційній сторінці видання в Instagram.

Так звання "Людина року" отримала американська акторка українського походження Міла Куніс, яка зібрала на допомогу українцям понад 37 мільйонів доларів, 3 з яких вона виклала з власної кишені. "Ми не можемо стати нечутливими. Допомагати - навіть якщо не просять, просто робити - має бути нашою нормою", - вважає американка з Чернівців.

Зірка ситкому Початкова школа Еббот акторка Квінта Брансон отримала звання "Людина року" завдяки цьому кінопроэкту. Всього за два сезони серіал про вчительку-ідеалістку Джанін Тігс повторив успіх багатьох іменитих шоу. І мова не про надприбутки або рейтинги. Брансон зазначає - "Еббот" об'єднує біля екранів цілі сім'ї, і це дає глядачам надію. "Я просто хотіла зробити гарне шоу з хорошими людьми, тому все інше було цікавим доповненням до плану", - додає акторка.

Дженніфер Хадсон стала наймолодшою жінкою, яка отримала Еммі, Греммі, Тоні і Оскар, а тепер була визнана "Людиною року". Мама говорила артистці в дитинстві, що та не може робити все, що хоче. "Ну, мамо, виявилося, що я можу", - каже Хадсон. Цього року вона запустила денне ток-шоу для простих людей, яким намагається надихнути їх і показати важливість та індивідуальність кожного.

І єдиним чоловіком серед впливових красунь виявився Меттью Макконахі. Завдяки акторові в його рідному місті Ювальде, штат Техас, був прийнятий закон, що обмежує носіння і використання вогнепальної зброї. МакКонахі вплинув на владу міста після того, як в місцевій школі сталася масова стрілянина. Жителі міста поділилися з артистом, що бояться за свої життя і життя своїх дітей, і він не зміг просто стояти осторонь.

Раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2022 року. Ним став один з хедлайнерів кіновсесвіту Marvel, який домагався цього титулу протягом останніх трьох років.

Також стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

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