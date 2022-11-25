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Понад 90% українців готові терпіти життя без світла і тепла заради членства в ЄС - Зеленська

25 листопада 2022, 14:57

Перша леді Олена Зеленська додала, що українці сподіваються, що всі ракетні обстріли закінчаться значно швидше.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Абсолютна більшість українців - понад 90% - готові два-три роки життя потерпіти умови без світла і тепла. Але для цього громадяни хочуть знати, що на них чекає перспектива членства України в ЄС.

Таку заяву в інтерв'ю ВВС Україна озвучила перша леді Олена Зеленська з посиланням на дані соціального дослідження.

"Ми знаємо заради чого - заради перемоги, заради почуття гідності, заради того, що на нас чекає ця демократична сім'я, і ми хочемо бути в ній нарівні з іншими. Українці готові це терпіти. Ми оптимістично дивимося на ці речі", - сказала Зеленська.

При цьому перша леді додала, що українці сподіваються, що всі ракетні обстріли закінчаться значно швидше.

"Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, ми повинні розраховувати свої сили. Це важко. Часом буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, які допомагають нам утриматися", - зазначила Зеленська.

Ракетний обстріл України 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зныкло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Інші новини:

війна в Україні Олена Зеленська війна Росії та України відключення світла
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