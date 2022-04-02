"Орки, ховайтеся": Ектор Хіменес-Браво показав колумбійського колегу "привида" Києва

Ектор Хіменес-Браво показав Колумбійського колегу" примари " Києва instagram.com/hectorjimenezbravo/

Багато хто чув про "привида" Києва, який майстерно знищує ворожу авіацію. Український ас пачками назавжди "приземляє" російські винищувачі.

Героїчні подвиги пілота захопили шеф-кухаря і телеведучого Ектора Хіменеса-Браво. На своїй сторінці в Instagram він вирішив підтримати воно.

"Всі вже чули про легендарного "привида Києва", але ще ніхто не бачив у справі колумбійського привида. Я вилітаю, орки - ховайтеся. Слава захисникам України!",- написав Ектор у підписі до фото, на якому він знаходиться у вертольоті.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Телеведучий додав, що пост зроблений з метою трохи додати позитиву, а саме фото було зроблено до війни.

читайте такожЕктор Хіменес-Браво зловив "російського окупанта"Також ми розповідали про "примарі" Бучі 70-річному пенсіонері, мисливцеві з солідним стажем і досягненнями, якого не взяли в місцеву ТРО. На всі відкладені на чорний день гроші чоловік придбав патрони до гвинтівки і відправився партизанити вночі в околицях рідного міста.

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