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Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну: "Я плачу, коли уявляю, що переживають українці"

4 квітня 2022, 01:05

Шеф-кухар розповів, як провів свою першу ніч у бомбосховищі, а також поділився планами на майбутнє.

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Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво з початку масштабних військових дій в Україні займається волонтерством у Польщі.

Хіменес-Браво давно вважає Україну своєю Батьківщиною, і крім допомоги українським біженцям активно вів інформаційну боротьбу з російським невіглаством і пропагандою на своїй сторінці в Instagram, читачами якої є понад мільйон підписників.

Однак та величезна допомога, яку шоумен вже надає Україні, йому здалася недостатньою. Він затужив по дому і вирішив, що на нашій землі від нього буде більше користі.

"Я втомився сидіти в Польщі. Я більше так не можу. Їду до вас. Незважаючи на це, ми продовжуємо допомагати біженцям у Польщі. У нас дуже багато планів, як допомогти людям, які були змушені виїхати",- розповів Ектор.

Пізніше він опублікував сторіс з кадрами нічного Львова - це була перша зупинка на його шляху до Києва.

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Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну / instagram.com/hectorjimenezbravo

Там же, у Львові, він вперше ночував у бункері - ніч була неспокійною. У шоумена на очі навернулися сльози, коли він побачиви дітей, дитинство яких проходить у сховищах під звуки сирен.

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Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну / instagram.com/hectorjimenezbravo

На ранок Ектор Хіменес-Браво вирушив до Києва. Прибувши до столиці, шеф-кухар відвідав свою квартиру, насолодився видами незломленого міста і поділився, що попереду його і його команду чекає багато роботи, пов'язаної з волонтерством і допомогою українцям.

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Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Раніше Ектор Хіменес-Браво показав Колумбійського колегу героїчного пілота - "примари" Києва.

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