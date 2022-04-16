Лукашенко, Путін і Соловйов розсмішили Ектора Хіменеса-Браво: "ця відмазка не пройде"

Лукашенко, Путін і Соловйов розсмішили Ектора Хіменеса-Браво / скріншот з відео

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш народ не падає духом - в мережі з'являється все більше відео, в яких висміюються висловлювання пропагандистів та лідерів країн-агресорів.

Не пройшов повз маячню Олександра Лукашенка, погроз пропагандиста Соловйова і розповідей Володимира Путіна ресторатор і кулінар Ектор Хіменес-Браво.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував ролик, в якому висміяв їх перли.

Путіну, який оголошує свої причини вторгнення в Україну він заявив: "ця відмазка не пройде".

Раніше шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво закликав російських олігархів ліквідувати Путіна, поки вони не втратили весь свій статок.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво перервав подорож на батьківщину, щоб допомагати українським біженцям. За кілька днів до початку війни він полетів з мамою в Колумбію, де повинен був відпочивати мінімум місяць. Однак любов до країни, в якій він живе останній десяток років все ж пересилила.

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