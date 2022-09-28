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Ексклюзив: зірка соцмереж кіт Степан розповів про повернення в Україну і поповнення у котячій родині

28 вересня 2022, 15:40

В прямому ефірі Сніданку з 1+1 найпопулярніший кіт України поділився подробицями свого життя.

Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1
Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 долучився найпопулярніший кіт України – Степан, який є справжньою світовою зіркою. На акаунти пухнастого блогера з Харкова підписані мільйони людей. Тринадцять років потому господарка Степана Анна забрала його з вулиці місячним кошеням. Щоразу кіт дивує соцмережі проникливим та надемоційним виразом своєї мордочки, у якому користувачі бачать себе та власне ставлення до життєвих ситуацій.

У березні через повномасштабну війну Степан разом з хазяйкою був вимушений полишити рідний Харків. Він перебрався до Ніцци, де почав допомагати іншим. Через свої сторінки в соцмережах він збирає донати для тваринок, які потребують захисту та підтримки в Україні.

Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1
Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Окрім того, кіт Степан отримав нагороду - світову премію блогерів "World Influencers and Bloggers Awards 2022".

Наразі Степан повернувся до України та знаходиться у Львові. Ведучі Сніданку з 1+1 Юрій Горбунов та Людмила Барбір поспілкувались зі Степаном та ексклюзивно розпитали про повернення додому та поповнення в його родині.

Наголосимо, що пухнастик знову заговорив голосом ведучого Руслана Сенічкіна. Усі факти, озвучені котом, є цілковитою правдою.

Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1
Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Степан розповів, що за час перебування за кордоном він схуд на 1,5 кілограма. Говорить, що вік вже дається в знаки. Проте він дуже радий повернутись в Україну. І додав: "На рідній землі – в Україні і повітря краще. Тому не переймайтесь - скоро повернусь у форму".

Окрім того, Степан зізнався, що тепер є не єдиним улюбленцем для своєї господарки. У Франції родину поповнила ще одна кішка – Стефанія.

"Хазяйка каже, що таке ім’я вона отримала на честь нашої пісні, яка перемогла на Євробаченні-2022. І тепер у нашому домі 8 лапок, 2 хвостики та багато вусиків", - поділився кіт Степан.

Кіт Степан завітав до Сніданку з 1+1
Кіт Степан та його подруга Стефанія в ефірі Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Зараз багато українців займаються волонтерством, чому пухнастий інфлюенсер дуже радіє. Адже у війні росії проти України потерпає багато тварин, тому не можна нікому залишатись осторонь і цієї проблеми.

Також Степан звернувся до Брітні Спірс, яка свого часу привернула увагу усієї світової спільноти до українського котика. Він зазначив, що досі очікує на її повідомлення і висловив їй слова любові та вдячності.

Нагадуємо, щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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