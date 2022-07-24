"Їде відспівувати": Кіркорова висміяли за анонс концертів перед пораненими окупантами

Кіркоров їде в Крим співати перед пораненими окупантами / Instagram

Російський пропутінський співак Філіп Кіркоров поїде в Крим давати концерти для поранених російських окупантів. Про це заявив сам Кіркоров у відеоролику, який опублікували в Telegram-каналі Кримський.

Концерти відбудуться у окупованих Ялті та Феодосії.

"Вчора на концерты сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Я тримаю шлях до Криму. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо буду чекати наших героїв", - сказав Кіркоров.

Він покликав на свої концерти військових, які залічують поранення у кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.

"Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях", - додав путініст.

У соцмережах вже висміяли анонсований концерт і сказали, що Кіркоров їде "відспівувати" окупантів.

Кіркорова висміяли за концерт перед пораненими окупантами / Скріншот

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Раніше російським артистам Філіпу Кіркорову, Володимиру Винокуру, Євгену Петросяну заборонили В'їжджати в Латвію на безстроковий період. 9 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що забороняють в'їзд в країну чотирьом російським артистам.

Нещодавно Кіркоров зізнався, що не збирається виїхати з Росії, як це зробили багато артистів, які засудили війну проти України. Однак також він заявив, що бачить своє майбутня тільки у Росії. Зазначимо, що російський виконавець Філіп Кіркоров не раз навідувався в окупований Крим і підтримує звірства російської армії в Україні.

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