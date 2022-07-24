"Їде відспівувати": Кіркорова висміяли за анонс концертів перед пораненими окупантами

Кіркоров заявив, що поїде в анексований Крим, де проведе два концерти у Ялті та Феодосії.
Російський пропутінський співак Філіп Кіркоров поїде в Крим давати концерти для поранених російських окупантів. Про це заявив сам Кіркоров у відеоролику, який опублікували в Telegram-каналі Кримський.
Концерти відбудуться у окупованих Ялті та Феодосії.
"Вчора на концерты сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз, як ніколи, важливо згуртуватися. Я тримаю шлях до Криму. Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо буду чекати наших героїв", - сказав Кіркоров.
Він покликав на свої концерти військових, які залічують поранення у кримських госпіталях. Однак він не розповів, як саме пораненим окупантам пробратися через натовп фанаток Кіркорова і потрапити на концерти.
"Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я в кримських госпіталях і санаторіях", - додав путініст.
У соцмережах вже висміяли анонсований концерт і сказали, що Кіркоров їде "відспівувати" окупантів.
читайте також"Одружитися він міг і на Стоцькій, і на Лорак": домробітниця Кіркорова приголомшила зізнанням
Раніше російським артистам Філіпу Кіркорову, Володимиру Винокуру, Євгену Петросяну заборонили В'їжджати в Латвію на безстроковий період. 9 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що забороняють в'їзд в країну чотирьом російським артистам.
Нещодавно Кіркоров зізнався, що не збирається виїхати з Росії, як це зробили багато артистів, які засудили війну проти України. Однак також він заявив, що бачить своє майбутня тільки у Росії. Зазначимо, що російський виконавець Філіп Кіркоров не раз навідувався в окупований Крим і підтримує звірства російської армії в Україні.
Інші новини:
- "Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою
- У коханки Путіна Кабаєвої з'явився залицяльник-футболіст
- В Африці поховали співака-путініста П'єра Нарциса