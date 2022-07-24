"А куди діватися?": Кіркоров заговорив про втечу з Росії

Багато зірок вже покинули РФ, але співак пов'язує своє майбутнє з країною-агресором.
Російський співак Філіп Кіркоров зробив гучну заяву про переїзд. Під час концерту він зізнався, що не збирається виїжджати з країни-агресора, як це зробили багато артистів, які засудили війну проти України.
Кіркоров бачить своє майбутнє тільки в Росії.
"У той час, коли всі тікають з країни — я залишився. А куди подітися? Тут моя Батьківщина, моє життя. Тут те, що пов'язано з найголовнішим — моїм початком. Тут майбутнє моїх дітей, майбутнє наше, нашої країни та моє в тому числі", - цитують Кіркорова російські ЗМІ.
Зазначимо, що російський виконавець Філіп Кіркоров не раз навідувався в окупований Крим і підтримує звірства російської армії в Україні.
читайте також"Одружитися він міг і на Стоцькій, і на Лорак": Домробітниця Кіркорова приголомшила зізнаннямРаніше російським артистам Філіпу Кіркорову, Володимиру Винокуру, Євгену Петросяну заборонили В'їжджати в Латвію на безстроковий період. 9 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що забороняють в'їзд в країну чотирьом російським артистам.
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