Доплясалися: Кіркорову і компанії заборонили в'їзд ще в одну країну Європи

Заборона на в'їзд безстрокова, тому, ймовірно, персони нон грата більше ніколи не зможуть приїжджати в Латвію.
Російським артистам Філіпу Кіркорову, Володимиру Винокуру, Євгену Петросяну заборонили в'їжджати в Латвію на безстроковий період.
9 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що забороняють в'їзд в країну чотирьом російським артистам.
Серед них:
- Філіп Кіркоров,
- Володимир Винокур,
- Ірина Вінер-Усманова,
- Євген Петросян.
"На підставі пункту 2 статті 61 Закону Про імміграцію я прийняв рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Є. і Вінер-Усманової І. в список осіб, небажаних в Латвійській Республіці, встановивши безстрокову заборону на в'їзд в Латвію", – повідомив міністр.
До того ж заборона на в'їзд безстрокова, тому, ймовірно, персони нон грата більше ніколи не зможуть приїжджати в Латвію.
Зазначимо, у квітні Естонія заборонила в'їзд Філіпу Кіркорову, але також Поліні Гагаріній. Ці зірки "відзначилися" підтримкою путінського режиму і війни, так що 5 років не зможуть приїжджати в Балтійську країну.
Литва ще в січні 2021 року Кіркорову на 5 років заборонила в'їзд в країну через відвідування окупованого Криму. Тоді артист намагався оскаржити рішення, але програв апеляцію.
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