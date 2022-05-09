Доплясалися: Кіркорову і компанії заборонили в'їзд ще в одну країну Європи

Кіркорову заборонили в'їзд / pixabay

Російським артистам Філіпу Кіркорову, Володимиру Винокуру, Євгену Петросяну заборонили в'їжджати в Латвію на безстроковий період.

9 травня міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що забороняють в'їзд в країну чотирьом російським артистам.

Серед них:

Філіп Кіркоров,

Володимир Винокур,

Ірина Вінер-Усманова,

Євген Петросян.

"На підставі пункту 2 статті 61 Закону Про імміграцію я прийняв рішення про включення громадян Російської Федерації Кіркорова Ф., Винокура В., Петросяна Є. і Вінер-Усманової І. в список осіб, небажаних в Латвійській Республіці, встановивши безстрокову заборону на в'їзд в Латвію", – повідомив міністр.

До того ж заборона на в'їзд безстрокова, тому, ймовірно, персони нон грата більше ніколи не зможуть приїжджати в Латвію.

Зазначимо, у квітні Естонія заборонила в'їзд Філіпу Кіркорову, але також Поліні Гагаріній. Ці зірки "відзначилися" підтримкою путінського режиму і війни, так що 5 років не зможуть приїжджати в Балтійську країну.

Литва ще в січні 2021 року Кіркорову на 5 років заборонила в'їзд в країну через відвідування окупованого Криму. Тоді артист намагався оскаржити рішення, але програв апеляцію.

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